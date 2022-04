cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽനി​ന്നു പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ കെ​.പി​.സി.​സി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്നു മു​തി​ർ​ന്ന കോൺഗ്രസ് നേ​താ​വ് കെ.​വി. തോ​മ​സ്. എ.ഐ.സി.സി അംഗമായ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ലെന്നും അത് പോലും കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്താൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കും എന്നd ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ജന്മം കൊണ്ട് കോൺ​ഗ്രസുകാരനാണ് ഞാൻ. എന്നും പാർട്ടി അച്ചടക്കം പാലിച്ചയാളാണ്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ സി.പി.എമ്മും കോൺ​ഗ്രസും രണ്ട് തട്ടിലാണുള്ളത്. ഈയവസ്ഥ മാറ്റി ദേശീയ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടു പോകണം. ഞാൻ പോകുന്നത് സി.പി.എമ്മിലേക്കല്ല. ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ്. പ​ദ​വി​ക്കു പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യ​ട്ടെ. പാ​ര്‍​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്കം എ​ല്ലാ​വ​ര്‍​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പറഞ്ഞു. ത​നി​ക്കു സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വെ​റു​തെ കി​ട്ട​ത​ല്ല. ഉ​റ​ങ്ങി​യ​ത് കൊ​ണ്ട​ല്ല ത​നി​ക്കു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പട്ടിട്ടു തന്നെയാണ്. ത​ന്നേക്കാ​ള്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ പാ​ര്‍​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ട്. തന്നെ ചിലർ തിരുത തോമ എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചതായും കെ.വി തോമസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. Show Full Article

KPCC has no power, AICC has the power to expel me- says KV Thomas