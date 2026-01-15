Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ് റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ് റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ അം​ഗം കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ് റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ. പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച റി​മാ​ന്‍ഡ് ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​സ്.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​നും ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യാ​വ​സ്ഥ മോ​ശ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ത​ന്നെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യി​ല്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തും. ശേ​ഷ​മാ​കും മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ല്ലി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റു​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക. ഐ.​സി.​യു​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സി​നെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ 12ാമ​ത്തെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ​യും അ​റ​സ്റ്റാ​ണ് ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സി​ന്റേ​ത്. നേ​ര​ത്തേ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ​ത്മ​കു​മാ​റും വി​ജ​യ​കു​മാ​റും സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഡി.​എം.​കെ​യി​ലും ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ് സി.​പി.​ഐ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യാ​ണ് ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​മാ​യ​ത്. ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റോ​ടെ 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം പി​ടി​യി​ലാ​യി. എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റ് വൈ​കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹൈ​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ക​ൻ എ​സ്.​പി​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​മ​ര്‍ശ​നം.

    ഇപ്പോൾ നടപടിയില്ല -ബിനോയ്​ വിശ്വം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ശ​ങ്ക​ര​ദാ​സി​നെ​തി​രെ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി മോ​ശ​മാ​ണ്. കു​റ്റം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ്ട​ത് മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

