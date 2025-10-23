Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'ടീച്ചർക്കെത്ര...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:45 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:10 PM IST

    'ടീച്ചർക്കെത്ര വയസ്സായി, ഒന്നു കുളിച്ചാ മതി ടീച്ചറെ..!'; പി.കെ.ശ്രീമതിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് കെ.പി.ശശികല

    text_fields
    bookmark_border
    ടീച്ചർക്കെത്ര വയസ്സായി, ഒന്നു കുളിച്ചാ മതി ടീച്ചറെ..!; പി.കെ.ശ്രീമതിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് കെ.പി.ശശികല
    cancel
    camera_alt

    കെ.പി.ശശികല, പി.കെ.ശ്രീമതി

    കോഴിക്കോട്: ശബരിമല സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി.കെ.ശ്രീമതിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് കെ.പി.ശശികല.

    ‘ഇവിടെയാണ് ആ ഇടം. ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശിക്കാവുന്ന അയ്യപ്പന്റെ സന്നിധാനം. വിവേചനമില്ലാത്ത ഇടം. സമാദരണീയയായ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരിയായി പതിനെട്ടുപടിയും ചവിട്ടി അയ്യപ്പസന്നിധിയിൽ എത്തി’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അയ്യപ്പനെ തൊഴുന്ന ചിത്രം ശ്രീമതി പങ്കുവെച്ചത്. ഈ പോസ്റ്റിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചായിരുന്നു ശശികലയുടെ അധിക്ഷേപം.

    "ടീച്ചറെ, ടീച്ചർക്കെത്ര വയസ്സായി ടീച്ചറെ ?. ഈ വിവേചനമില്ലാത്തിടത്തേക്ക് ടീച്ചർ എത്ര തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറേ ? ഒന്നു കുളിച്ചാ മതി ടീച്ചറേ?. മറ്റേ ഈറൻ ഒന്നര ഒന്നും ഉടുക്കണ്ട. അതുപേടിച്ചാണോ ടീച്ചർ പോകാഞ്ഞത് ?. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി കേട്ടറിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഈ സന്നിധിയിലെത്തി. കണ്ണൂരിലെ ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പോഴും കെട്ടുമുറുക്കാറായില്ല അല്ലേ ടീച്ചറേ?" -എന്നാണ് ശശികല ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചത്.

    രാഷ്ട്രപതിക്കൊപ്പം അയ്യപ്പനെ തൊഴാതെ നിന്ന മന്ത്രി വി.എൻ വാസവനെയും ശശികല കടന്നാക്രമിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുറകിൽ നില്ക്കുന്ന ആ ബൊമ്മക്ക് ശബരിമലയെപ്പറ്റി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ മഹത്വം വല്ലതും അറിയാമോയന്നാണ് കെ.പി.ശശികല ചോദിച്ചത്.

    ഇരുമുടിക്കെട്ടുമേന്തി തൊഴുതു പ്രാർഥിച്ചു നിൽക്കുന്ന സവർണ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണിക്കു പിന്നിൽ തൊഴാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ശൂദ്രൻ എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശശികല മന്ത്രി വി.എൻ വാസവനെ പരാമർശിച്ച് പോസ്റ്റിട്ടത്.



    മാലയിട്ട്, കറുപ്പണിഞ്ഞെത്തിയ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സുഖദർശനം

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: മാ​ല​യി​ട്ട്, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​​ളെ​ല്ലാം പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന്‍റെ ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​നം. ക​റു​പ്പ്​ സാ​രി​യ​ണി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ അ​വ​ർ, പ​മ്പ സ്നാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത്രി​വേ​ണി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ കാ​ൽ ന​ന​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​മ്പ ഗ​ണ​പ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി കെ​ട്ടു​നി​റ​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ തേ​ങ്ങ​യും ഉ​ട​ച്ചു.

    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടു​നി​റ മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​രു​മു​ടി​​ക്കെ​ട്ട്​ നി​റ​ച്ച​ത്. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ത​ന്നെ നെ​യ്​​​തേ​ങ്ങ നി​റ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശ​ര​ണം വി​ളി​യോ​ടെ രാ​ഷ്​​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ശി​ര​സ്സി​ലേ​ക്ക്​ പ​മ്പ ഗ​ണ​പ​തി ക്ഷേ​ത്രം മേ​ൽ​ശാ​ന്തി വി​ഷ്ണു ന​മ്പൂ​തി​രി ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ട്​ ​വെ​ച്ചു​ന​ൽ​കി. നാ​ലു​പേ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു കെ​ട്ട്​ നി​റ​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യും സം​ഘ​വും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​സാ​ദ​വും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി ക​യ​റ്റ​വും. ഒ​രു​കൈ​യി​ൽ ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി നീ​ങ്ങി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഇ​ട​ക്ക്​ നി​ന്നു. സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ​കൈ​പി​ടി​ച്ച്​ പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. മ​രു​മ​ക​ൻ ഗ​ണേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര ഹോം​ബ്രാം, സൗ​ര​ഭ് എ​സ്. നാ​യ​ർ, വി​ന​യ് മാ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ജ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി​യും സ​ന്നി​ധാ​ന​വും.

    സോ​പാ​ന​ത്ത്​ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ ര​ണ്ട്​ മി​നി​റ്റോ​ളം തൊ​ഴു​ത രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത്​ ഉ​പ​ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ത്തി. തി​രു​മു​റ്റ​ത്തെ വാ​വ​ര്​ ന​ട​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍റെ​യും വാ​വ​രു​ടെ​യും സു​ഹൃ​ദ്​​ബ​ന്ധ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KP SasikalaPK Sreemathivn vasavanSabarimala
    News Summary - KP Sasikala insults PK Srimathi
    Similar News
    Next Story
    X