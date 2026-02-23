Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകോഴിക്കോട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 1:16 PM IST

    കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് തകർന്നുവീണു; മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    kozhikode
    cancel
    camera_alt

    കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് തകർന്നുവീണ നിലയിൽ

    കോഴിക്കോട്: വലിയങ്ങാടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് തകർന്നുവീണു. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾക്കു മുകളിലേക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് തകർന്നുവീണത്. കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ സൺഷെയ്ഡാണ് തകർന്നുവീണത്. കെട്ടിടത്തിന് 60 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്.

    ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ നാലുപേരെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഒരാളെ ഫയർഫോഴ്‌സ് എത്തി സ്ലാബ് മുറിച്ചുമാറ്റി പുറത്തെടുത്ത ശേഷമാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനായത്. ഫയർഫോഴ്‌സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കോൺക്രീറ്റിനടിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:valiyangadiKozhikode NewsKerala NewsAccidents
    News Summary - kozhikode valiyangadi accident
    Similar News
    Next Story
    X