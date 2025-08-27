Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    27 Aug 2025 12:14 AM IST
    27 Aug 2025 12:14 AM IST

    ആറുവർഷത്തിനു ശേഷം വിജിലിന്റെ ബൈക്ക് കണ്ടെത്തി; മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന

    kozhikode sarovaram
    വി​ജി​ലി​ന്റെ ബൈ​ക്ക് ക​ല്ലാ​യി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്നു. (ഇൻസൈറ്റിൽ മരിച്ച വിജിൽ)

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ആ​റു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ യു​വാ​വി​നെ ച​തു​പ്പി​ൽ താ​ഴ്ത്തി​യ​താ​യു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ യു​വാ​വി​ന്റെ ബൈ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്തി. വെ​സ്റ്റ്ഹി​ൽ ചു​ങ്കം വേ​ല​ത്തി​പ​ടി​ക്ക​ൽ വി​ജ​യ​ന്റെ മ​ക​ൻ വി​ജി​ലി​ന്റെ (35) ബൈ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​ല്ലാ​യ്​ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന്​ എ​ല​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ബൈ​ക്ക്​ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​ദ്യം ​ആ​നി​ഹാ​ൾ റോ​ഡി​നു സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യും പി​ന്നീ​ട്​ പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്ന ഭ​യ​ത്തി​ൽ ക​ല്ലാ​യ്​ റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു സ​മീ​പ​ത്ത്​ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ കൊ​ണ്ടു​വെ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ൾ. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി നി​ഖി​ലി​​നെ​യും പൊ​ലീ​സ്​ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും.

    രണ്ട് വർഷം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബൈക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പ്രതികൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. വിജിലിന്റെ കോൾ റെക്കോർഡുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഫോൺ വലിച്ചെറിഞ്ഞതെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയായ പ്രതികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    വി​ജി​ലി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് സ​രോ​വ​രം ബ​യോ​പാ​ർ​ക്കി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ക​ണ്ട​ൽ​കാ​ടി​നു​ള്ളി​ലെ ച​തു​പ്പി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ താ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ എ​ര​ഞ്ഞി​പ്പാ​ലം കു​ള​ങ്ങ​ര​ക​ണ്ടി സ്വ​ദേ​ശി കെ.​കെ. നി​ഖി​ൽ (35), വേ​ങ്ങേ​രി ത​ട​മ്പാ​ട്ടു​താ​ഴം സ്വ​ദേ​ശി ചെ​ന്നി​യാം​പൊ​യി​ൽ ദീ​പേ​ഷ് (37) എ​ന്നി​വ​രെ​ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് കോ​ട​തി എ​ല​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി. ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള വി​ജി​ലി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു സു​ഹൃ​ത്താ​യ പൂ​വാ​ട്ടു​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി ര​ഞ്ജി​ത്തി (31)നാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    2019 മാ​ർ​ച്ച് 24നാ​ണ് വി​ജി​ലി​നെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ല​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ വീ​ണ്ടും കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ​രോ​വ​ര​ത്തെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ച് നാ​ലു​പേ​രും ബ്രൗ​ൺ​ഷു​ഗ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ഏ​റെ​നേ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വി​ജി​ൽ ഉ​ണ​രാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ തി​രി​ച്ചു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മൊ​ഴി.

    രാ​ത്രി വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​ജി​ൽ മ​രി​ച്ചെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ശേ​ഷം അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മൃ​ത​ദേ​ഹം ച​തു​പ്പി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ത്തി മു​ക​ളി​ൽ ചെ​ങ്ക​ല്ല് വെ​ച്ചു. എ​ട്ടു​ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ണ്ടും നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ല വെ​ള്ള​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​തോ​ടെ ഭാ​ര​മേ​റി​യ ക​ല്ലെ​ടു​ത്ത് മു​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ചു. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തി അ​സ്ഥി​യെ​ടു​ത്ത് ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ക​ട​ലി​ൽ ഒ​ഴു​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി.

