Madhyamam
    4 Oct 2025 11:03 PM IST
    4 Oct 2025 11:03 PM IST

    കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ വാർഡ് വിഭജനം: കടലോരവാസികളോട് ചിറ്റമ്മ നയം, ആ​റ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ ര​ണ്ടാ​യി ചു​രു​ങ്ങി

    Kozhikode Corporation
    കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ ഓഫിസ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ ക​ട​ലോ​ര​വാ​സി​ക​ളോ​ട് ചി​റ്റ​മ്മ ന​യ​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. ക​ട​ലോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​ത്താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന തെ​ക്കെ​പ്പു​റം ഭാ​ഗ​ത്തെ ആ​റ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ 20 വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് ലോ​പി​ച്ച് ര​ണ്ടാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​വ​ട്ടെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന​തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ളും. 2005 വ​രെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡ് ഡി​വി​ഷ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​റ്റി​ച്ചി​റ, ചെ​മ്മ​ങ്ങാ​ട്, ചാ​പ്പ​യി​ൽ, മു​ഖ​ദാ​ർ, പ​ള്ളി​ക്ക​ണ്ടി, കു​ണ്ടു​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നീ ആ​റ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ 2025ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മു​ഖ​ദാ​ർ, കു​റ്റി​ച്ചി​റ എ​ന്നീ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മു​സ്‍ലിം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ലോ​പി​ച്ച്​ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. ഇ​ത് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. മു​ഖ​ദാ​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ 12,181 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കാ​വ് വാ​ർ​ഡി​ൽ 3181 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​താ​യ​ത്, 12,000ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള മു​ഖ​ദാ​റി​ലേ​ക്കും വെ​റും 3200ൽ ​താ​ഴെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള ന​ട​ക്കാ​വ് വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്കും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക ഒ​രേ അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ നേ​താ​വ് കെ. ​മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​ത് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രോ​ടു​ള്ള വി​വേ​ച​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ട​ലോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡു​ക​ളും. മു​ഖ​ദാ​ർ- 12,181, കു​റ്റി​ച്ചി​റ- 9669, ബേ​പ്പൂ​ർ- 9437, മാ​റാ​ട്- 9060. അ​തേ​സ​മ​യം ന​ട​ക്കാ​വി​ൽ 3181ഉം ​മാ​വൂ​ർ റോ​ഡ് വാ​ർ​ഡി​ൽ 3280ഉം ​കു​റ്റി​യി​ൽ താ​ഴ​ത്ത് 3924ഉം ​കാ​ര​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ 3973ഉം ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ൽ മു​ത​ൽ ക​ല്ലാ​യ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ റോ​ഡ് വ​രെ​യും ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് റോ​ഡ് മു​ത​ൽ ക​ല്ലാ​യ് പു​ഴ വ​രെ​യു​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ മു​ഖ​ദാ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് റോ​ഡ് മു​ത​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ് റോ​ഡ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് കു​റ്റി​ച്ചി​റ വാ​ർ​ഡ്.

    ചാ​ല​പ്പു​റം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ല് ബൂ​ത്തു​ക​ൾ, അ​താ​യ​ത് 3243 വോ​ട്ടു​ക​ൾ മു​ഖ​ദാ​റി​ലേ​ക്കും വ​ലി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ബൂ​ത്തു​ക​ൾ കു​റ്റി​ച്ചി​റ​യി​ലേ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

