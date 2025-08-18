Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കോട്ടയം-നിലമ്പൂർ എക്സ്പ്രസിന് ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകൾ

    കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​ര്‍, പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്, മേ​ലാ​റ്റൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ
    മ​ല​പ്പു​റം: കോ​ട്ട​യം-​നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച മൂ​ന്ന് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​ല​വി​ൽ വ​രും. കു​ലു​ക്ക​ല്ലൂ​ര്‍, പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്, മേ​ലാ​റ്റൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. നി​ല​മ്പൂ​ര്‍-​കോ​ട്ട​യം സ​ര്‍വി​സി​നും മൂ​ന്നി​ട​ത്തും സ്റ്റോ​പ്പു​ണ്ടാ​കും. കോ​ട്ട​യം-​നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് നി​ല​മ്പൂ​ർ-​ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ പാ​ത​യി​ലെ എ​ല്ലാ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും സ്റ്റോ​പ്പ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ നാ​ളു​ക​ളാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഭാ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തി​ന് മു​മ്പ് പാ​സ​ഞ്ച​റാ​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട്ട​യം-​നി​ല​മ്പൂ​ർ ട്രെ​യി​ൻ ഓ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യം എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ഇ​തി​ന് സ്റ്റോ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷം ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം ദൂ​ര​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​ല്ലാം എ​ക്സ്പ്ര​സാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ട്ട​യം-​നി​ല​മ്പൂ​ർ പാ​സ​ഞ്ച​റും എ​ക്സ്പ്ര​സ് ആ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​നും നി​ല​മ്പൂ​രി​നും ഇ​ട​യി​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്തും വാ​ണി​യ​മ്പ​ല​ത്തും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത് നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ നി​ല​മ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം-​ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ മെ​മു സ​ർ​വി​സ് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്നു. രാ​ത്രി 8.40ഓ​ടെ ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും തി​രി​ച്ച് പു​ല​ർ​ച്ചെ 3.45ഓ​ടെ ഷൊ​ർ​ണൂ​രി​ലേ​ക്കും പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ എ​ന്നാ​ണ് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

