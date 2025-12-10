Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 10 Dec 2025 9:05 AM IST
Updated Ondate_range 10 Dec 2025 9:05 AM IST
കോട്ടക്കലിൽ കൂട്ടവാഹനാപകടം: ഏഴുപേർക്ക് പരിക്ക്, കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരംtext_fields
കോട്ടക്കൽ: കോട്ടക്കലിനടുത്ത പുത്തൂരിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഏഴുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരിൽ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ 7:30 ഓടെയാണ് അപകടം. ഇറക്കത്തിൽ ബ്രേക്ക് നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ലോറി കാറുകളടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ ലോറി തൊട്ടടുത്ത ഇലക്ട്രിക്ക് പോസ്റ്റിലും ട്രാൻസ്ഫോമറിലും ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്. പുത്തൂർ അരിച്ചൊള് ഭാഗത്താണ് അപകടം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി.
