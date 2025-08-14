Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവിദ്യാർഥിനിയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:35 PM IST

    വിദ്യാർഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ: റമീസിന്‍റെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രതിചേര്‍ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    വിദ്യാർഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ: റമീസിന്‍റെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രതിചേര്‍ത്തു
    cancel

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: ക​റു​ക​ട​ത്ത് ടി.​ടി.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി റ​മീ​സി​ന്‍റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ചേ​ര്‍ത്തു. ആ​ലു​വ പാ​നാ​യി​ക്കു​ളം തോ​പ്പി​ല്‍പ​റ​മ്പി​ല്‍ റ​ഹീ​മി​നെ​യും ഭാ​ര്യ ഷെ​റി​നെ​യും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്രേ​ര​ണ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

    ഇ​രു​വ​രും ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും അ​റ​സ്റ്റ്​ ഉ​ട​ന്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ല്‍കു​ന്ന സൂ​ച​ന. അ​തേ​സ​മ​യം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കു​റി​പ്പി​ല്‍ പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ച്ച സു​ഹൃ​ത്തി​നെ നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.

    റി​മാ​ൻ​ഡി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന റ​മീ​സി​നെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Student Deathkothamangalam
    News Summary - Kothamangalam Student's suicide: Rameez's parents charged
    Similar News
    Next Story
    X