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    കൂടത്തിൽ കൊലപാതകം; കൃത്യമായ ആസൂത്രണം; വൈരുധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായി

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    പ്ര​തി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മെ ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തി​ലെ വൈ​രു​ധ്യ​വും
    കൂടത്തിൽ കൊലപാതകം; കൃത്യമായ ആസൂത്രണം; വൈരുധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ര​മ​ന കൂ​ട​ത്തി​ൽ ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ദു​രൂ​ഹ​മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ക​ര​മ​ന കാ​ല​ടി കോ​വി​ൽ​വി​ളാ​കം വീ​ട്ടി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് (60) തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തി​ലെ വൈ​രു​ധ്യ​വും.

    2017 ഏ​പ്രി​ൽ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രെ കൂ​ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും, അ​വി​ടെ വ​ച്ച് മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​സ​മ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മൊ​ഴി​ക​ളി​ലും മൃ​ത​ദേ​ഹം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച രീ​തി​യി​ലും വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ ക​ട്ടി​ലി​ലും ത​ടി​ക്ക​ഷ​ണ​ത്തി​ലും ര​ക്ത​ക്ക​റ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​വ മ​നു​ഷ്യ​ര​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ ര​ക്ത​സാ​മ്പി​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ താ​ര​ത​മ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഹി​സ്റ്റോ​പാ​ത്തോ​ള​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ത​ല​ക്കേ​റ്റ പ​രി​ക്കാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച സു​ഹൃ​ത്തും കേ​സി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​യു​മാ​യ അ​നി​ലി​ന്‍റെ കാ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലും ര​ക്ത​ക്ക​റ ക​ണ്ടെ​ത്തി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഈ ​കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ച​ത് സ​ഞ്ജു എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വെ​ളി​വാ​യി. ജ​യ​മാ​ധ​വ​ ൻ നാ​യ​രു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വ്യാ​ജ വി​ൽ​പ്പ​ത്രം ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. വി​ൽ​പ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​പ്പ് ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടേ​ത​ല്ലെ​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് തെ​ളി​വു​ക​ൾ, സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി​ക​ൾ, മ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ല​യി​രു​ത്തി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബ്രെ​യി​ൻ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഓ​സി​ലേ​ഷ​ൻ സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ങ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി. ത​ല​ക്കേ​റ്റ പ​രി​ക്കും ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ക്ക​ലും മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു.

    അ​വി​വാ​ഹി​ത​നാ​യ ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​ർ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​തി വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച വി​ൽ​പ​ത്ര​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കു വേ​റെ അ​വ​കാ​ശി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന വി​രോ​ധ​വും, സ്വ​ത്തു കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​അ​രു​ൾ ആ​ർ.​ബി കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ദീ​പ​ക് ധ​ന്‌​ക​റി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, സി​റ്റി ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് എ.​സി.​പി. എം.​ഐ. ഷാ​ജി, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബി​പി​ൻ പ്ര​കാ​ശ്, എ.​എ​സ്.​ഐ. ജ​യ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ പ്ര​താ​പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​ണ് നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ര​മ​ന കൂ​ട​ത്തി​ല്‍ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ മ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​ത്​ ബ്രെ​യി​ൻ മാ​പ്പി​ങ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി കാ​ര്യ​സ്ഥ​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തെ​ങ്കി​ലും മു​മ്പ്​ ന​ട​ന്ന മ​റ്റ്​ ആ​റ്​ ദു​രൂ​ഹ​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന സം​ശ​യം ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത കൊ​ല​പാ​ത​ക​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ജ​യ​മാ​ധ​വ​നെ ത​ല ഭി​ത്തി​യി​ലി​ടി​പ്പി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്​ വൈ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു പൊ​ൻ​തൂ​വ​ലാ​യി ഈ ​അ​ന്വേ​ഷ​ണം മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൂ​ട​ത്താ​യി​യി​ലെ കൊ​ല​പാ​ത​ക പ​ര​മ്പ​ര​ക​ള്‍ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ക​ര​മ​ന​കൂ​ട​ത്തി​ല്‍ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ചി​ത്ര​വും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​വി​ട്ടു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്​ ആ​സൂ​ത്രി​ത കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    2017 ലെ ​ജ​യ​മോ​ഹ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ മ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​ല്‍ നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ബ്രെ​യി​ൻ മാ​പ്പി​ങ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​ണ് കേ​സി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. സ്വ​ത്ത് മു​ഴു​വ​ൻ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ജ​യ​മാ​ധ​വ​നെ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ത​ല ചു​മ​രി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചും ക​ടി​ച്ചും പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ ഇ​യാ​ളെ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​മാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ജ​യ​മാ​ധ​വ​ൻ നാ​യ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    സ്വ​ത്ത് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൂ​ട​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഓ​രോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും വ​ള​രെ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ​യും ബ്രെ​യി​ൻ മാ​പ്പി​ങ്​ ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​വ​സാ​ന​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. പി​ടി​യി​ലാ​യ ര​വീ​ന്ദ്ര​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ അ​റ​സ്​​റ്റെ​ന്നു​മാ​ണ്​ വി​വ​രം.


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    News Summary - Koodathil Murder Case: Scientific Evidence Traps Accused
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