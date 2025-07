കൂടൽമാണിക്യം; കഴകം തസ്തിക പാരമ്പര്യാവകാശമായി മാത്രം കരുതാനാവില്ലെന്ന് സർക്കാർ

cancel കൊ​ച്ചി: കൂ​ട​ൽ​മാ​ണി​ക്യം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ക​ഴ​കം ത​സ്തി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യാ​വ​കാ​ശ​മാ​യി മാ​ത്രം ക​രു​താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടു​മാ​സം മാ​ത്രം ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ഴ​ക​ക്കാ​ര​നെ​യും കേ​ര​ള ദേ​വ​സ്വം റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് വ​ഴി നി​യ​മി​ച്ച​യാ​ളെ​യും റ​ഗു​ല​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​മെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ​സ്. ശ്രീ​ക​ല സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 2003ലെ ​കൂ​ട​ൽ​മാ​ണി​ക്യം എം​പ്ലോ​യീ​സ് റ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ക​ഴ​കം ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ള്ള​തെ​ന്ന​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം.പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ഴ​ക​ക്കാ​ര​നാ​യ തെ​ക്കേ​വാ​ര്യ​ത്തെ ടി.​വി. ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ദേ​വ​സ്വം റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് വ​ഴി ന​ട​ത്തി​യ നി​യ​മ​നം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി ജ​സ്റ്റി​സ്​ അ​നി​ൽ കെ. ​ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച്​ ജൂ​ലൈ നാ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. Show Full Article

Koodalamanikyam; Government says the post of Kazhakam cannot be considered as a hereditary right only