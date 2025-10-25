Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമെത്താംഫിറ്റമിനുമായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 7:41 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 7:41 PM IST

    മെത്താംഫിറ്റമിനുമായി കൊടുവള്ളി, താമരശ്ശേരി സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ; മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളെന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    മെത്താംഫിറ്റമിനുമായി കൊടുവള്ളി, താമരശ്ശേരി സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ; മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളെന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    കൽപറ്റ: വയനാട് വൈത്തിരിയിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി കൊടുവള്ളി, താമരശ്ശേരി സ്വദേശികൾ പിടിയിലായി. കൊടുവള്ളി മാനിപുരം വട്ടോത്തുപുറായിൽ മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് വി.പി (42), താമരശ്ശേരി തിരുവമ്പാടി മാട്ടുമ്മൽ ശാക്കിറ എ.കെ. (30) എന്നിവരെയാണ് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് ഇവരെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു.

    3.06 ഗ്രാം മെത്താംഫിറ്റമിൻ ഇവരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടോടെ ലക്കിടി ഭാഗത്ത് കൽപറ്റ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിഷ്ണു ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത്. ഇവർ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഡിൽ3 സി.ബി.എം 8664 നമ്പർ കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

    സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ടി., വൈശാഖ് വി.കെ, പ്രജീഷ്, വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സിബിജ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ്) അബ്ദുൽ റഹീം എന്നിവരും പരിശോധന സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drug CaseDrug seizedArrest
    News Summary - Koduvally, Thamarassery natives arrested with methamphetamine
    Similar News
    Next Story
    X