Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 8:52 AM IST

    'നിവേദനം സ്വീകരിക്കലല്ല എം.പിയുടെ പണി'; സുരേഷ് ഗോപി അപമാനിച്ച കൊച്ചുവേലായുധന് സി.പി.എം വീട് നിർമിച്ചുനൽകും

    'നിവേദനം സ്വീകരിക്കലല്ല എം.പിയുടെ പണി'; സുരേഷ് ഗോപി അപമാനിച്ച കൊച്ചുവേലായുധന് സി.പി.എം വീട് നിർമിച്ചുനൽകും
    തൃശൂർ: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നിവേദനം വാങ്ങാതെ മടക്കിയയച്ച പുള്ളിലെ കൊച്ചുവേലായുധന് സി.പി.എം വീടു നിർമിച്ചുനൽകും. സി.പി.എം തൃശൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പുള്ളിലെ കൊച്ചുവേലായുധന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ഈ ഉറപ്പുനൽകിയത്. വീടിന്റെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍പ്പ് പുള്ളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'കലുങ്ക് വികസന സംവാദ' പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് കൊച്ചുവേലായുധൻ വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് നിവേദനം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത്.

    എന്നാൽ, 'നിവേദനം സ്വീകരിക്കലല്ല എം.പിയുടെ പണി' എന്ന് പറഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപി കവർ തുറന്നുപോലും നോക്കാതെ നിവേദനം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊച്ചുവേലായുധന് വീടൊരുക്കാൻ സി.പി.എം മുന്നോട്ടുവന്നത്.

    ‘പഞ്ചായത്തിൽ പൊക്കോ’; സുരേഷ് ഗോപി

    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘ക​ലു​ങ്ക് സൗ​ഹൃ​ദ സം​വാ​ദ’​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ വ​യോ​ധി​ക​നെ മ​ട​ക്കി​യ​യ​ച്ച് മ​ന്ത്രി. ‘പ​രാ​തി​ക​​ളൊ​ക്കെ അ​ങ്ങ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി, ഇ​ത് വാ​ങ്ങ​ൽ എം.​പി​യു​ടെ പ​ണി​യ​ല്ല’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി.

    ന​ട​നും ബി.​ജെ.​പി സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നു​മാ​യ ദേ​വ​ൻ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ​യ​ട​ക്കം പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​ള്ള്, ചെ​മ്മാ​പ്പി​ള്ളി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ‘ക​ലു​ങ്ക് സൗ​ഹാ​ര്‍ദ വി​ക​സ​ന സം​വാ​ദം’ ന​ട​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സം​വാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​സം​വാ​ദം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഒ​രു വ​യോ​ധി​ക​ന്‍ ക​വ​റി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി വ​ന്ന​ത്.

    ക​വ​ര്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​ക്കു​നേ​രെ നീ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ശേ​ഷ​മാ​ണ് ‘‘ഇ​തൊ​ന്നും എം.​പി​ക്ക​ല്ല, പോ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യൂ’’ എ​ന്ന് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി വ​യോ​ധി​ക​ൻ പി​ന്മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നാ​ലെ​വ​ന്ന പ​രാ​തി​​ക്കാ​രും പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ടി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ എം.​പി ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ക​യു​ള്ളോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​തേ പ​റ്റൂ ​ചേ​ട്ടാ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ഹാ​സ​രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​റു​പ​ടി.

    മൂ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ തൃ​ശൂ​രി​നു​വേ​ണ്ടി ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് തൃ​ശൂ​ർ കൂ​ടി ഇ​ങ്ങ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ത​ര​ണ​മെ​ന്നും സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പു​തി​യ ക​ലു​ങ്ക് ച​ർ​ച്ച പ​ര​സ്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഖാ​പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​മു​ഖ്യ​നെ പോ​ലെ​യാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു.

