കൊച്ചി റോ-റോ സർവിസുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര; നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം പ്രശംസനീയം -മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ

കൊച്ചി റോ-റോ സർവിസുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര; നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം പ്രശംസനീയം -മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻtext_fields
കൊച്ചി: കൊച്ചി റോ– റോ സർവിസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ച കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം പ്രശംസനീയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ മൂന്നാമത് റോ-റോ സർവിസ് 'സേതുസാഗർ-3' ന്റെ ഉദ്ഘാടനം വൈപ്പിൻ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതിയിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭം അവരുടെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യമായി മാറ്റിവെക്കണം. സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസവും അഭിമാനവും വളർത്താൻ ഇത്തരം സ്വന്തം സമ്പാദ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നും അതിനായി കെ.എസ്.എഫ്.ഇ വഴി പിങ്ക് ചിട്ടി ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിന്റെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ മൂന്നാമത് റോ-റോ സർവിസ് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതിയ സർവിസ് എത്തുന്നതോടെ പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലേക്കും നഗരത്തിലേക്കുമുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും. നഗരസഭയുടെ ഈ ചുവടുവെയ്പ് അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയെ ലോകോത്തര ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള ഓഷ്യനേറിയം, ഫിലിം സിറ്റി, രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള മാരിടൈം മ്യൂസിയം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പദ്ധതികൾ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി കൊച്ചി മാറും. പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, വാൽപ്പാറ-ചാലക്കുടി റൂട്ടിൽ ചീനിക്കാസ് ബസ് ഇനി സർവിസ് നടത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തകർച്ചയിൽ എത്തിയ പ്രസ്ഥാനം 'പ്രിയദർശിനി'യുടെ വരവോടെ പൂർണമായി തകർച്ചയിലായി. ചാലക്കുടി-വാൽപ്പാറ റൂട്ടിൽ ആറര പതിറ്റാണ്ടായി യാത്രക്കാരുടെ ആശ്രയമായിരുന്ന ബസാണ് ഇന്ന് ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതിദിന നഷ്ടം താങ്ങാനാകാത്തതിനാൽ ശനിയാഴ്ച സർവിസ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ബസ് ഉടമകളും ജീവനക്കാരും അറിയിച്ചു. 110 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ റൂട്ടിലെ ഏക സ്വകാര്യ ബസ് സർവിസായിരുന്നു ഇത്.
കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ മലക്കപ്പാറയിൽ സർവിസ് അവസാനിപ്പിക്കുമെങ്കിലും 'പ്രിയദർശിനി'യിൽ സ്ത്രീ യാത്രക്കാർ വർധിച്ചു. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 4,000 മുതൽ 6,500 രൂപ വരെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതായാണ് ഉടമകൾ പറയുന്നത്. ബസിന്റെ ഇന്ധനച്ചെലവ്, ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, മറ്റു ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 'പ്രിയദർശിനി' ഈ റൂട്ടിൽ സജീവമായതോടെ സ്വകാര്യ ബസിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു.
വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി നിരവധി പേർ ഈ ബസിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഈ റൂട്ടിൽ രണ്ട് സർവിസുകളാണ് ചീനിക്കാസ് നടത്തിയിരുന്നത്. രാവിലെ 6.45ന് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് വാൽപ്പാറയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സർവിസും രാവിലെ 7.15ന് വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വരുന്ന സർവിസും. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് ഉച്ചക്ക് 12നാണ് വാൽപ്പാറയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. തിരികെയുള്ള സർവിസ് ചാലക്കുടിയിൽ എത്തുന്നത് ഉച്ചക്ക് 1.20നും. നേരത്തേ, ഈ റൂട്ടിൽ മുമ്പ് തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷന്റെ സർവിസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ ബസ് അപകടത്തിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സർവിസ് അവസാനിപ്പിച്ചു.
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