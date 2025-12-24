Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:59 AM IST

    കൊച്ചി മേയർ; നിർണായകമായത് കൗൺസിലർമാരുടെ ‘ചോയ്സ്’

    കൊച്ചി മേയർ; നിർണായകമായത് കൗൺസിലർമാരുടെ 'ചോയ്സ്'
    കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ നി​യു​ക്ത മേ​യ​ർ വി.​കെ. മി​നി​മോ​ൾ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ​മാ​രാ​വു​ന്ന കെ.​വി.​പി. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ദീ​പ​ക് ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ​സ് സ​മീ​പം

    കൊ​ച്ചി: മേ​യ​റാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ വാ​നോ​ള​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ്തി മേ​രി വ​ർ​ഗീ​സി​നെ ത​ഴ​ഞ്ഞ്​ വി.​കെ. മി​നി​മോ​ൾ​ക്കും ഷൈ​നി മാ​ത്യു​വി​നും മേ​യ​ർ പ​ദ​വി വീ​തം​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന പാ​ർ​ല​മ​ന്‍റെ​റി പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ 42 കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രും ആ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം മേ​യ​റെ​ന്ന വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ചോ​യ്സും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഭി​പ്രാ​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ഇ​ത്. പ​ക​രം, ര​ഹ​സ്യാ​ത്മ​ക​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡൊ​മി​നി​ക് പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ, മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് എ​ൻ. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രോ​ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും ഷൈ​നി​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഷൈ​നി​യെ​യും മി​നി​മോ​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ദീ​പ്തി​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ന്നും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്.

    കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ വി​കാ​ര​മാ​ണ് ഡി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​വും ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​തും തു​ട​ർ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​തും. ഇ​തി​നി​ടെ ത​ന്നെ വെ​ട്ടി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ​മാ​യ പ​ട​പ്പു​റ​പ്പാ​ടു​മാ​യി ദീ​പ്തി​യും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    ത​ന്‍റെ അ​തൃ​പ്തി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ദീ​പ്തി, കെ.​പി.​സി.​സി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ഡി​യം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണ്​ ദീ​പ്തി. വി.​കെ. മി​നി​മോ​ൾ പാ​ലാ​രി​വ​ട്ട​ത്തു​നി​ന്നും ഷൈ​നി ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ​വ​രു​മാ​യും ആ​ലോ​ചി​ച്ചെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​നം -മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ​സ്

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യും കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ചെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​തി​ന​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​രു പ​രി​ഗ​ണ​ന​യു​മി​ല്ലെ​ന്നും ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ച​യ​മാ​ണ്. മി​നി​മോ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തു​ണ്ട്, കൂ​ടാ​തെ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ദീ​പ്തി മേ​രി വ​ർ​ഗീ​സ് കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നും ഷി​യാ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ ഇ​തു സം​ഭ​വി​ച്ചെന്ന്​ നേ​തൃ​ത്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം -ദീ​പ്തി ​മേ​രി വ​ർ​ഗീ​സ്

    പാ​ർ​ല​മ​ന്‍റെ​റി പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ത്തി​നു ശേ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചേ​ർ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് താ​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രോ​ട് നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ദീ​പ്തി മേ​രി വ​ർ​ഗീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ഡൊ​മി​നി​ക് പ്ര​സ​ന്‍റേ​ഷ​നും എ​ൻ. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും പ​റ​ഞ്ഞ​ത് വി​ശ്വ​സി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ്വ​സി​ക്കാം, അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കേ​ണ്ട.

    അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ ക​ണ​ക്ക് ത​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല. കെ.​പി.​സി.​സി എ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് താ​ൻ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ.​പി.​സി.​സി സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് താ​ന​ല്ല, അ​തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് പ​രി​ഭ​വ​വും പ്ര​ശ്ന​വു​മി​ല്ല. മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട ആ​ളാ​ണ് കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ങ്ങ​നൊ​രു തീ​രു​മാ​നം വ​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ പേ​രു പ​റ​യാ​തെ ദീ​പ്തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​​േൻറത്​ ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ള്ള ടീം -​മി​നി​മോ​ൾ

    പാ​ർ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും അം​ഗീ​കാ​ര​വും വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് നി​യു​ക്ത മേ​യ​ർ വി.​കെ. മി​നി​മോ​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത്തവണ ജ​യി​ച്ച​​വ​രെ​ല്ലാം പ്ര​ഗ​ല്​​ഭ​രാ​​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ടീം ​ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ള്ള ടീ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വ​മാ​ണ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. കി​ട്ടു​ന്ന സ​മ​യം ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kochi mayorErnakulam Newskochi municipal corporationDeepthi Mary Varghese
