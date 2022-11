മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പലതും അറിയാം, കത്തയച്ച് യാചിച്ചു -ഗവർണർ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അതിരൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തന്നെ വിമർശിക്കാം. എന്നാൽ താൻ നിയമിച്ചവർക്ക് തന്നെ വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്നും വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരെ കുറിച്ച് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. വൈസ് ചാൻസലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിശദീകരണം വായിക്കാതെ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മീഡിയവൺ, ​കൈരളി ചാനലുകൾ പുറത്തുപോകണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരു ചാനലുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ പുറത്തുപോയി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഗവർണർ സംസാരം തുടങ്ങിയത്. ഗവർണറുടെ മാധ്യമങ്ങളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് പുറത്താക്കിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റിപ്പോർട്ടർ ടി.വി ഗവർണറുടെ വാർത്താസമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ചു. മറ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഗവർണർ പിന്നീട് സംസാരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായാണ് ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചത്. 'ഞാൻ ആരാണെന്നറിയില്ല എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടേ. അത് കൂടാതെ മറ്റു പലതും എനിക്കറിയാം. ഒരു കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് ബലമായി മോചിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം. യുവ ഐ.പി.എസ് ഓഫീസുകാരൻ തോക്കെടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?' 'എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഭ്യമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുക. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിയമലംഘനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകുക. അതാണ് അതിന്റെ വഴി. എന്നാൽ അവർ എന്താണ് പറയുന്നത്. വീടുകൾ തോറും പോയി കാമ്പയിൻ നടത്തുമെന്നാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർഥം? അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജോലികളും സി.പി.എം കേഡറുകൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ? യൂനിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ജോലികൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശക്തരായ ആളുകൾക്കുള്ളതാണോ? അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ദിവസംതോറും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്' -ഗവർണർ പറഞ്ഞു. 'ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവാകാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ എന്തിനാണ് അവർ എനിക്ക് കത്തയച്ച് യാചിച്ചത്. സർവകലാശാലകളിൽ ഒരു ഇടപെടലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്. ആ കത്ത് പറയുന്നതാണോ ശരി, അതോ അവർ ഇന്ന് പറയുന്നതാണോ ശരി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിമർശിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളെ നിയമിച്ചവരോട് അത് പറ്റില്ല. ആരും വിമർശിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചാകണം. ഇതിനൊക്കെ ചില ഔചിത്യങ്ങളുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാകണം' -ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Knows a lot about the Chief Minister, sent letter and begged -Governor