    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 4:10 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 4:10 PM IST

    തൂഫാൻ പദ്ധതിക്ക് കെ.എൻ.എം പിന്തുണ

    നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചു
    തിരുവനന്തപുരം: ലഹരിക്കെതിരായ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ തൂഫാൻ പദ്ധതിക്ക് കെ.എൻ.എം (കേരള നജ്‍വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ) പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മഹല്ല് തലങ്ങളിലും ലഹരിവിരുദ്ധ ജനജാഗ്രത സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

    വർഗീയതക്കും തീവ്രവാദചിന്തകൾക്കുമെതിരെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നവോഥാന പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പ്രസ്ഥാനം നേതൃത്വം നൽകുന്നു. നാടിന്റെ സൗഹൃദം വീണ്ടെടുക്കാൻ നവോഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    മന്ത്രിമാരായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, പി.കെ. ബഷീർ, എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരുമായും കെ.എൻ.എം നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തി.

    പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. അബ്ദുല്ലക്കോയ മദനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.പി. ഉണ്ണീൻ കുട്ടി മൗലവി, ട്രഷറർ നൂർ മുഹമ്മദ് നൂർഷ, വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഹുസൈൻ മടവൂർ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോ. എ.ഐ. അബ്ദുൽ മജീദ് സ്വലാഹി, സിറാജ് ചേലേമ്പ്ര, സാദിഖ് പാലക്കാട് എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മന്ത്രിമാരായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മന്ത്രി ടി. സിദ്ധിഖ്, എം.എൽ.എമാരായ കെ.പി. നൗഷാദ്, പി.എം.എ. സമീർ എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

