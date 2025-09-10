Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 6:48 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 6:48 PM IST

    ഖത്തർ ആക്രമണം മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ സമാധാനം തകർക്കാനെന്ന്​ കെ.എൻ.എം

    കോഴിക്കോട്: ഖത്തറിനു നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് കെ.എൻ.എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ ടി.പി. അബ്ദുല്ല കോയ മദനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ സമാധാനം തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആക്രമണം. സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്ത ഇസ്രായേലിനെ നിലക്ക് നിർത്താൻ യു.എൻ തയ്യറാവണം.

    ഫലസ്തീനിൽ പതിനായിരകണക്കിന്​ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കിയ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പതിനായിരങ്ങളെ പട്ടിണികിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിന്‍റെ കൊടും ക്രൂരതയാണ് ഖത്തർ അക്രമണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഖത്തറിലെ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തി ആ രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ന്യതന്യാഹു നടത്തിയത്.

    യുദ്ധ കുറ്റവാളിയായ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നതന്യാഹുവിനെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന ശിക്ഷ നൽകാൻ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിക്ക് സാധിക്കണമെന്നും മദനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലു​ള്ള ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.50 ഓ​ടെ​യാ​ണ് വ​ൻ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ല​ഗ്തൈ​ഫി​യ ഭാ​ഗ​ത്ത് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പു​ക ഉ​യരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

