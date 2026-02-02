Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 1:46 PM IST

    ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മുസ്‌ലിം ലീഗിന് അർഹതപ്പെട്ടത്, ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ -കെ.എൻ.എ ഖാദർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മുസ്‌ലിം ലീഗിന് അർഹതപ്പെട്ടത്, ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ -കെ.എൻ.എ ഖാദർ
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മുസ്‌ലിം ലീഗിന് തരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം കെ.എൻ.എ ഖാദർ.

    ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്നത് ഒരു അംഗീകരാവും ആലങ്കാരിക പദവിയുമാണ്. അതിനുള്ള സ്റ്റാറ്റസും അർഹതയും ലീഗിനുണ്ട്. ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ യു.ഡി.എഫ് നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് കെ.എൻ.എ ഖാദർ പറഞ്ഞു.

    അർഹമായ തലത്തിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്ന ധാരണ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് സംഭവിക്കൂ. മുന്നണിയിലെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ലീഗിന്റെ അർഹതയിൽ മുന്നണിയിലെ മറ്റു ഘടക കക്ഷികൾക്ക് വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കെ.എൻ.എ ഖാദർ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇത്തരം നീക്കമില്ലെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യു.ഡി.എഫ് ജയിച്ചുവന്നാൽ ലീഗിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമ്മർദം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ലീഗ് ഏത് വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയാറാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. മുൻപ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വാഗ്ദനം ചെയ്തിരുന്നെന്നും നിരസിക്കുകയായിരുന്നെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim Leaguekna khaderUDFDeputy Chief Ministers
    News Summary - KNA Khader says Muslim League deserves the post of Deputy Chief Minister
    Similar News
    Next Story
    X