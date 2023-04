കെ.എം മാണി എക്കാലവും ഓർമിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവെന്ന് കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയും കേരള കോൺ​ഗ്രസ് (എം) നേതാവുമായിരുന്ന കെ എം മാണി എക്കാലവും ഓർമിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവാണെന്ന് മന്ത്രി കെ.എൻ ബാല​ഗോപാൽ. കേരള കോൺ​ഗ്രസ് (എം) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കെഎം മാണി സ്മൃതി സം​ഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടം മുതലേ കെ.എം മാണിയെ ആരാധനയോടെയാണ് താൻ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് തൊട്ടേ കെ.എം മാണി ഏത് മുന്നണിയിൽ ആയിരുന്നാലും ഏതു പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നാലും പൊതു പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ മാത്രമേ കാണുവാൻ ആകുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജി.എസ്.ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യത്തു ആദ്യം പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരിക്കുമായിരുന്നു കെ.എം മാണിയെന്നും കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മന്ത്രി റോഷി അ​ഗസ്റ്റിൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സഹായദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. Show Full Article

KN Balagopal said that KM Mani is a leader who will always be remembered