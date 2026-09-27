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    കെ.എം. ഷാജിയുടെ വാദങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി; ഔദ്യോഗിക വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2015ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്ത്

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    KM Shaji
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    കെ.എം. ഷാജി

    കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. താൻ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായി ഉപയോഗിച്ച റേഞ്ച് റോവർ കാറിൽ 13-ാം നമ്പറും പതാകയും പതിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന വാദത്തിന് തിരിച്ചടിയായി 2015ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്ത്. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ബോർഡുവെച്ച് യാത്രചെയ്യാൻ മന്ത്രിമാർക്ക് നിയമപരമായി അനുവാദമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവും നിയമസഭാ രേഖകളുമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

    1989ലെ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾസിലെ റൂൾ 92 എ പ്രകാരം 2015ലാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപ്രകാരം, വ്യക്തിഗത വാഹനങ്ങളിലും (Private vehicles) മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ഔദ്യോഗിക പദവികൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പേരുകൾ/ചിഹ്നങ്ങൾ, ജാതി-മത സംഘടനകളുടെ ലോഗോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡുകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നിയമവിരുദ്ധമായി ഇത്തരം ബോർഡുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും പിഴയീടാക്കുന്നതിനും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.

    2019 നവംബർ 15ന് നിയമസഭയിൽ അന്നത്തെ എം.എൽ.എ പി.ടി.എ. റഹീം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് അന്നത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ ഉത്തരവ് തെളിവായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ രേഖകൾ പ്രകാരം, സർക്കാരിൽനിന്ന് പ്രത്യേകമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമേ മന്ത്രിമാർക്ക് ഔദ്യോഗിക ബോർഡുവെച്ച് യാത്രചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ഗവർണർക്കോ എം.പി, എം.എൽ.എമാർക്കോ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ മന്ത്രിമാർക്കോ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കോ ബാധകമല്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പില്ലാതെ സ്വകാര്യ ആഡംബര വാഹനങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ബോർഡ് വെക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    എന്നാൽ, വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കഥകളെല്ലാം ഊഹക്കഥകളാണെന്നും സ്വകാര്യ വാഹനം നാടിനോ സർക്കാരിനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നും കെ.എം. ഷാജി വാദിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന താൻ, കാറിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം എ.ഐ നിർമിതമാണെന്നും കെ.എം. ഷാജി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കെ.എം. ഷാജിക്ക് പിന്തുണയുമായി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ രംഗത്തെത്തി. സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും അതിന് പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങണമായിരുന്നു എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ എം.എൽ.എ. ബോർഡ് വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാനും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - KM Shaji Vehicle Controversy: 2015 Government Order Exposes Rules
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