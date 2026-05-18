Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ.എം. ഷാജി: ലീഗിന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 May 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 7:15 AM IST

    കെ.എം. ഷാജി: ലീഗിന്റെ ക്രൗഡ് പുള്ളർ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.എം. ഷാജി: ലീഗിന്റെ ക്രൗഡ് പുള്ളർ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം. ഷാ​ജി​യും കു​ടും​ബ​വും

    മ​ല​പ്പു​റം: കെ.​എം. ഷാ​ജി, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ൽ പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലു​ള്ള ക്രൗ​ഡ് പു​ള്ള​ർ. അ​ണി​ക​ളു​ടെ തീ​പ്പൊ​രി നേ​താ​വ്. വാ​ഗ്മി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും. യു​വാ​ക്ക​ളെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​യാ​ൾ. എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​കു​ന്ന​ത് ഇ​ത് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​ർ​ഹ​ത​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​വും.

    ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ന്റെ​യും പി​ന്നീ​ട് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ​യും സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ​ത്തി. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി യൂ​നി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും സ്വ​ന്തം നാ​ടാ​യ വ​യ​നാ​ട് ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ​യി​ൽ ​ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സം​സ്ഥാ​ന യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ട്ര​ഷ​റ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റം​ഗം എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ, ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്.

    എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യം കൊ​ല്ലം ഇ​ര​വി​പു​ര​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 2011ൽ ​അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ച്ചു. 2016ൽ ​അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ക​യും വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2016ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ര്‍ഗീ​യ​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ഷാ​ജി​യു​ടെ ജ​യം അ​സാ​ധു​വാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഈ ​വി​ധി സ്‌​റ്റേ ചെ​യ്തു. 2021ൽ ​അ​ഴീ​ക്കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    1971ൽ ​വ​യ​നാ​ട് ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ​യി​ൽ കെ.​എം. ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും പി.​സി. ആ​യി​ഷ​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യാ​ണ് ജ​ന​നം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മാ​ലൂ​ർ​കു​ന്ന് എ.​ആ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ താ​മ​സം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം: പ്രീ​ഡി​​ഗ്രി, ബി.​ബി.​എ (പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ല)‌. ഭാ​ര്യ: കെ.​എം. ആ​ശ. മ​ക്ക​ൾ: ഫാ​ത്തി​മ ഹ​ന, റി​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹം​ദാ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeagueK.M. ShajiKerala UDF Cabinet
    News Summary - K.M. Shaji: The League's Crowd Puller
    Similar News
    Next Story
    X