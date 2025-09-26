Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ.​ജെ. ഷൈ​നി​നെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 6:18 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 6:48 PM IST

    കെ.​ജെ. ഷൈ​നി​നെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ചെ​ന്ന കേസില്‍ കെ.എം. ഷാജഹാന് ജാമ്യം; അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെങ്ങമനാട് സി.ഐക്ക് എന്താണ് അധികാരമെന്ന് കോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    KJ Shine, KM Shahjahan
    cancel

    കൊച്ചി: സി.​പി.​എം നേ​താ​വ്‌ കെ.​ജെ. ഷൈ​നി​നെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ചെ​ന്ന കേസില്‍ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ കെ.​എം. ഷാ​ജ​ഹാ​ന് ജാമ്യം. കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം തള്ളിയ കോടതി രണ്ടുപേരുടെ ജാമ്യത്തിൽ എറണാകുളം സി.ജെ.എം കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സമാന കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തികരുതെന്നും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    തിടുക്കത്തിൽ കേസെടുത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ച പൊലീസ് നടപടിക്കാണ് ഷാജഹാന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെ തിരിച്ചടിയായത്. ഷാജഹാനെതിരെ ഐ.ടി ആക്ടിലെ 67-ാം വകുപ്പ് (അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രചരണം) ചുമത്തിയതാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെ ഷാ​ജ​ഹാ​നെ അ​റ​സ്‌​റ്റ് ചെയ്തതിൽ പൊലീസിനോട് കോടതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള എന്തെങ്കിലും വാക്കുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.

    എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട് മൂന്നു മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചെങ്ങമനാട് എസ്.എച്ച്.ഒക്ക് ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അധികാരമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചെങ്ങമനാട് എസ്.എച്ച്.ഒ എന്നും അതു കൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ മറുപടി നൽകി.

    ഐ.ടി ആക്ടിലെ 67-ാം വകുപ്പ് (അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രചരണം) ഷാജഹാനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസിനാസ്പദമായ ഷാജഹാന്‍റെ വിഡിയോയിൽ അശ്ലീല പരാമർശമുള്ള വാക്കുകളുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. എന്തുതരം അശ്ലീലമാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. സി.​പി.​എം നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.ജെ. ഷൈനോട് ചില ചോദ്യങ്ങളല്ലേ വിഡിയോയിൽ ഉള്ളതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

    നിരന്തരമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഷാജഹാനെന്നും അതിനാൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ്.

    സി.​പി.​എം നേ​താ​വ്‌ കെ.​ജെ. ഷൈ​നി​നെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ഇന്നലെയാണ് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ കെ.​എം. ഷാ​ജ​ഹാ​നെ അ​റ​സ്‌​റ്റ് ചെയ്തത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ക്കു​ള​ത്തെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തിയാണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഷൈ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ അ​ധി​ക്ഷേ​പ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്‌ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ വീ​ഡി​യോ ചെ​യ്‌​ത​ത്‌. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്‌​ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഷൈ​ന്‍ വീ​ണ്ടും പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഷൈ​നി​നെ​തി​രാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സി​ൽ ഷാ​ജ​ഹാ​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്‌​തിരു​ന്നു.

    തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസ്‌ ഷാജഹാന്‍റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഐ ഫോൺ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ ടീമും പറവൂർ പൊലീസുമാണ്‌ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തത്‌. ചൊവ്വാഴ്‌ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് ആലുവ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഷാജഹാൻ എത്തിയിരുന്നില്ല.

    ഷൈനിനെതിരായ അപകീര്‍ത്തി പരാമര്‍ശത്തില്‍ കെ.എം. ഷാജഹാനെതിരെ പോസ്റ്ററും ഫ്ലക്‌സ് ബോര്‍ഡുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ചെറുവയ്ക്കലിലെ ഷാജഹാന്‍റെ വീടിനു സമീപമാണ്, ചെറുവയ്ക്കല്‍ ജനകീയ സമിതി എന്ന പേരിലെ പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലക്സുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

    സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ അപകീര്‍ത്തി പരാമര്‍ശം നടത്തുന്ന ഷാജഹാന്‍റെ നാവ് പിഴുതെടുക്കുക, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന ഷാജഹാന്‍ സാമൂഹികവിപത്ത് എന്നതടക്കം ഉള്ളടക്കമുള്ള പോസ്റ്ററുകളാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പതിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Latest NewsKJ ShineCrimeKM Shahjahan
    News Summary - K.M. Shajahan granted bail in K.J. Shine assault case
    Similar News
    Next Story
    X