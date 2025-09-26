കെ.ജെ. ഷൈനിനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസില് കെ.എം. ഷാജഹാന് ജാമ്യം; അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെങ്ങമനാട് സി.ഐക്ക് എന്താണ് അധികാരമെന്ന് കോടതിtext_fields
കൊച്ചി: സി.പി.എം നേതാവ് കെ.ജെ. ഷൈനിനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസില് യൂട്യൂബർ കെ.എം. ഷാജഹാന് ജാമ്യം. കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം തള്ളിയ കോടതി രണ്ടുപേരുടെ ജാമ്യത്തിൽ എറണാകുളം സി.ജെ.എം കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സമാന കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തികരുതെന്നും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിടുക്കത്തിൽ കേസെടുത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ച പൊലീസ് നടപടിക്കാണ് ഷാജഹാന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെ തിരിച്ചടിയായത്. ഷാജഹാനെതിരെ ഐ.ടി ആക്ടിലെ 67-ാം വകുപ്പ് (അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രചരണം) ചുമത്തിയതാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെ ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പൊലീസിനോട് കോടതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള എന്തെങ്കിലും വാക്കുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട് മൂന്നു മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചെങ്ങമനാട് എസ്.എച്ച്.ഒക്ക് ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അധികാരമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചെങ്ങമനാട് എസ്.എച്ച്.ഒ എന്നും അതു കൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ മറുപടി നൽകി.
ഐ.ടി ആക്ടിലെ 67-ാം വകുപ്പ് (അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രചരണം) ഷാജഹാനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസിനാസ്പദമായ ഷാജഹാന്റെ വിഡിയോയിൽ അശ്ലീല പരാമർശമുള്ള വാക്കുകളുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. എന്തുതരം അശ്ലീലമാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. സി.പി.എം നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.ജെ. ഷൈനോട് ചില ചോദ്യങ്ങളല്ലേ വിഡിയോയിൽ ഉള്ളതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
നിരന്തരമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഷാജഹാനെന്നും അതിനാൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ്.
സി.പി.എം നേതാവ് കെ.ജെ. ഷൈനിനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയില് ഇന്നലെയാണ് യൂട്യൂബർ കെ.എം. ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ചെങ്ങമനാട് പൊലീസ് തിരുവനന്തപുരം ആക്കുളത്തെ വസതിയിലെത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഷൈൻ നൽകിയ പരാതിയെക്കുറിച്ച് ഷാജഹാന് അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു. എഫ്.ഐ.ആറിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ഷാജഹാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇതിനു പിന്നാലെ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഷൈന് വീണ്ടും പരാതി നല്കുകയായിരുന്നു. ഷൈനിനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണ കേസിൽ ഷാജഹാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസ് ഷാജഹാന്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഐ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ ടീമും പറവൂർ പൊലീസുമാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് ആലുവ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഷാജഹാൻ എത്തിയിരുന്നില്ല.
ഷൈനിനെതിരായ അപകീര്ത്തി പരാമര്ശത്തില് കെ.എം. ഷാജഹാനെതിരെ പോസ്റ്ററും ഫ്ലക്സ് ബോര്ഡുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ചെറുവയ്ക്കലിലെ ഷാജഹാന്റെ വീടിനു സമീപമാണ്, ചെറുവയ്ക്കല് ജനകീയ സമിതി എന്ന പേരിലെ പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലക്സുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ അപകീര്ത്തി പരാമര്ശം നടത്തുന്ന ഷാജഹാന്റെ നാവ് പിഴുതെടുക്കുക, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന ഷാജഹാന് സാമൂഹികവിപത്ത് എന്നതടക്കം ഉള്ളടക്കമുള്ള പോസ്റ്ററുകളാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് പതിച്ചത്.
