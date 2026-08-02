Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ.എം. ബഷീറിന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 12:20 PM IST

    കെ.എം. ബഷീറിന്റെ ഓർമക്ക് ഏഴു വയസ്സ്; കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങാനെടുത്തതും ഏഴു വർഷം

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/km-basheer
    cancel
    camera_alt

    കെ.എം. ബഷീർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​എം. ബ​ഷീ​റി​നെ കാ​റി​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ല്‍ ഏഴു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം വി​ചാ​ര​ണ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 2019 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നി​ന് പു​ല​ര്‍ച്ചെ​യാ​ണ് സിറാജ് പത്രം തിരുവനന്തപുരം യൂനിറ്റ് ചീഫായിരുന്ന കെ.​എം. ബ​ഷീർ മരിച്ച​ത്. ബഷീറിന്റെ ഓർമക്ക് ഏഴു വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് കേസിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതു തന്നെ.

    പൊ​ലീ​സി​ന് ആ​ദ്യ​മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​, സി​റാ​ജ് പ​ത്രം ഡയറക്ടർ എ. സെ​യ്​​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി​യെ​​ ഒ​ന്നാം സാ​ക്ഷി​യാ​യി ശനിയാഴ്ച വി​സ്‌​ത​രി​ച്ചു. കേസിലെ ഏക പ്ര​തി​യാ​യ സ​പ്ലൈ​കോ ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ശ്രീ​റാം വെ​ങ്കി​ട്ട​രാ​മ​നും കോ​ട​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ സുഹൃത്ത് വഫ ഫിറോസിനെ ഒപ്പമിരുത്തി അമിതവേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചുവന്ന് ബഷീറിനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇടിയുടെ ആഘാതം ഇപ്പോഴും പബ്ലിക് ഓഫിസിന് മുൻവശത്തെ വിളക്കുകല്ലിലും മരത്തിലുമുണ്ടെന്നും സെ​യ്​​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി മൊഴി നൽകി.

    അപകടത്തിൽ ബഷീറിന്റെ ഹോണ്ട ബൈക്ക് പൂർണമായും തകർന്നു. ബഷീറിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കും മുമ്പേ മരണം സംഭവിച്ചു. എഫ്.ഐ.ആറും പ്രഥമവിവര മൊഴിയും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗം ഒന്നാംരേഖയായി കോടതി തെളിവിൽ സ്വീകരിച്ചു. കേസിലെ രണ്ടാം സാക്ഷിയും ദൃക്സാക്ഷിയുമായയാൾ വിദേശത്തായതിനാൽ ഹാജരായില്ല.

    കേസിലെ മൂന്ന് സാക്ഷികൾ നാളെ ഹാജരാകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്ര​തി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ക്രോ​സ്​ വി​സ്‌​താ​രം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. തിരുവനന്തപുരം നാ​ലാം അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി ജഡ്ജി ആർ. സുധാകാന്താണ് ​കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. 37 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന സാ​ക്ഷി വി​സ്താ​ര​ത്തി​ല്‍ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ നൂ​റ്​ സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    പ്രതിക്കായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കെ. രാമൻപിള്ള ഇന്നലെ ഹാജരായില്ല. അഡീഷനൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഒന്നിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കേസ്, മുട്ടുവേദന കാരണം ഗോവണി കയറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാമൻപിള്ള നൽകിയ തടസ്സ ഹരജിയെ തുടർന്ന് താഴത്തെ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:journalistSiraj DailyKM Basheer Murder Casesriram venkitaramantrial start
    News Summary - കെ.എം. ബഷീറിന്റെ കൊലപാതകം: വിചാരണ തുടങ്ങി
    Similar News
    Next Story
    X