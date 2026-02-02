മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വരാത്തത് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ -കെ.കെ രമ

മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വരാത്തത് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ -കെ.കെ രമtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ചോദ്യങ്ങള് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയില് വരാതിരുന്നതെന്ന് കെ.കെ രമ. അടിയന്തര പ്രമേയാവതരണത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കെ.കെ രമ.
കേരളത്തില് ഭരിക്കുന്നത് നിയമമല്ല, രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരുടെ കല്പനകളാണ്. ആയിരത്തില് അധികം ദിവസമാണ് ടി.പി കേസിലെ പ്രതികള്ക്ക് പരോള് നല്കിയത്. ഒരു മാസം ജയിലില് ആണെങ്കില് പിറ്റേ മാസം കുടുംബത്തിനൊപ്പം ചെലവഴിക്കാന് പരോള് നല്കുകയാണ്. ഈ വിഷയം സഭയില് ചര്ച്ച ചെയ്യണ്ടേ? -രമ ചോദിച്ചു.
ടി.പി കൊലക്കേസിലെ ഗൂഡാലോചനയില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെ.സി രാമചന്ദ്രന് പരോള് അനുവദിച്ചത് കുടുംബത്തിനൊപ്പം ചെലവഴിക്കാന് എന്ന വിചിത്രമായ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്. ക്രിമിനലുകള് വാഴുന്ന സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയമസഭയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ചര്ച്ച ചെയ്യണം. പിണറായി വിജന്റെ മുഖമുദ്ര എന്താണെന്നും കേരളം ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
