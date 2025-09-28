Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:40 PM IST

    ഹയർസെക്കൻഡറി എൻ.എസ്.എസ് ​പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലാക്കാൻ കൈറ്റ്

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​ഷ​ണ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സ്കീ​മി​ന്റെ (എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​ക്കാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ കേ​ര​ളാ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഫോ​ർ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ (കൈ​റ്റ്) സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി.1529 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് www.dhsenss.kite.kerala.gov.in എ​ന്ന ഡൊ​മൈ​നി​ലും 345 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ള്ള വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​ക്ക്​ www.vhsenss.kite.kerala.gov.in എ​ന്ന ​ഡൊ​മൈ​നി​ലു​മാ​ണ്​ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം (2025-26) മു​ത​ൽ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. യൂ​ണി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തോ​ടെ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി മാ​റും.

    പു​തി​യ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് (പി.​ഒ) ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഓ​രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഹാ​ജ​ർ പി.​ഒ​യ്ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ത​ൽ​ക്ഷ​ണം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ യൂ​ണി​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ, ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ത​ന​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഇ​നി പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി ന​ട​ത്താം.

    Girl in a jacket

    TAGS:kitehigher secondary
    News Summary - kite to digitalise nss assignments on higher secondary
