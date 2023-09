കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ അപേക്ഷ നൽകും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: തി​രു​വോ​ണ​പ്പി​റ്റേ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് പൂ​വ​ച്ച​ലി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചു​കാ​ര​ന്‍ ആ​ദി​ശേ​ഖ​റി​നെ കാ​റി​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​നെ(42) പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങും. ഇ​തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കോ​ട​തി​യി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കും. ആ​ദി​ശേ​ഖ​റി​നെ കാ​റി​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​ന്‍ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍, ഒ​ളി​വി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ച​വ​ര്‍, പു​തി​യ മൊ​ബൈ​ൽ സിം ​വാ​ങ്ങി​യ​ത്​ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ സൈ​ക്കി​ൾ ച​വി​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​യെ മു​ൻ​വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്താ​ൽ പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​ൻ കാ​റി​ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​നെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ കു​ഴി​ത്തു​റ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്രി​യ​ര​ഞ്ജ​നെ ഒ​ളി​വി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​െ​ര​യും ക​ണ്ടെ​ത്തും. ഏ​റെ വി​വാ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ത​ന്നെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ഷി​ബു​വി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്​ സേ​ന​ക്ക്​ പൊ​ന്‍തൂ​വ​ലാ​യി.

Show Full Article

News Summary -

Killed by a car in kattakada-An application will be made to take the accused into custody