Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    1 Dec 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:35 PM IST

    കിഫ്​ബി മസാല ബോണ്ട്​ ഇടപാട്​: ദുരൂഹതകളുടെ നൂലാമാല, തുടക്കംമുതൽ സംശയനിഴലിൽ

    കിഫ്​ബി മസാല ബോണ്ട്​ ഇടപാട്​: ദുരൂഹതകളുടെ നൂലാമാല, തുടക്കംമുതൽ സംശയനിഴലിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കി​ഫ്​​ബി ത​ല​പ്പ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ.​ഡി നോ​ട്ടീ​സി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട് വി​വാ​ദം തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ദു​രൂ​ഹ​വും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഇ​ട​പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്ക്​ അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ.​ഡി നോ​ട്ടി​സ് അ​യ​ച്ച​ത്.

    കി​ഫ്​​ബി മ​സാ​​ല ബോ​ണ്ടി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2019​ മേ​യ്​ 17ന്​ ​കി​ഫ്​​ബി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ല​ണ്ട​ൻ സ്​​റ്റോ​ക്​ എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ചി​ൽ എ​ത്തി മ​ണി മു​ഴ​ക്കി അ​ന്ന​ത്തെ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ ഇ.​ഡി നോ​ട്ടി​സ്​ എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യം.

    2019ലാ​ണ് കി​ഫ്ബി ല​ണ്ട​ൻ സ്റ്റോ​ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ൽ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​റ​ക്കി 2,150 കോ​ടി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്. 9.723 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​ക്കാ​ണ്​ ബോ​ണ്ടി​റ​ക്കി​യ​ത്. മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ണ​സ​മാ​ഹ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ വി​ദേ​ശ നാ​ണ​യ വി​നി​മ​യ ച​ട്ട​ത്തി​ന്റെ (ഫെ​മ) ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ.​ഡി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട്​ വ​ഴി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച തു​ക​യി​ൽ 466.91 കോ​ടി രൂ​പ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങാ​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​ത്​ റി​സ​ർ​വ്​ ബാ​ങ്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും നോ​ട്ടി​സി​ൽ​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    കൂ​ടി​യ പ​ലി​ശ​ക്ക്​ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​റ​ക്കി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ണം ക​ട​മെ​ടു​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​വി​വാ​ദം. അ​താ​ക​ട്ടെ,​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി​യി​ലും. സം​സ്ഥാ​നം ഗ്യാ​ര​ണ്ടി നി​ന്നാ​ൽ, കു​റ​ഞ്ഞ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​യ്​​പ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ലി​ശ​ക്ക്​ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ യു​ക്​​തി​ഭ​ദ്ര​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​യി​ല്ല. വി​ഷ​യം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വന്ന​പ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    2150 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വാ​യ്പ​ക്ക്​ 1045 കോ​ടി രൂ​പ പ​ലി​ശ​യും ചേ​ർ​ത്ത്​ 3195 കോ​ടി​യാ​ണ് തി​രി​ച്ച​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്​. കി​ഫ്ബി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മ​സാ​ല​ബോ​ണ്ട് കൂ​ടു​ത​ലും നേ​ടി​യ​ത് എ​സ്.​എ​ൻ.​സി ലാ​വ്​​ലി​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യാ​ണെ​ന്ന​ത് ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യാ​യി. ലാ​വ്​​ലി​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള സി.​ഡി.​പി.​ക്യു ആ​ണ് കി​ഫ്​​ബി മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​ന്റെ ന​ല്ലൊ​രു​പ​ങ്കും വാ​ങ്ങി​യ​ത്. സി.​ഡി.​പി.​ക്യു​വി​ന് ലാ​വ്നി​ല്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കി​ഫ്ബി​യു​ടെ വാ​ദം. അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ്​ പ​ണം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ല്ലാ​തെ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങാ​നാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​ന്ന​ത്തെ ധ​ന​മ​ന്ത്രി തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്കി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    TAGS:Thomas IsaacMasala BondPinarayi VijayanKIIFBI
