    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സർക്കാറിനും പാർട്ടിക്കും വിനയായി കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിലെ ഇ.ഡി നോട്ടീസ്

    തോമസ് ഐസക്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കി​ഫ്​​ബി മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട്​ ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും മു​ൻ ധ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്കി​നും എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ‍ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) നോ​ട്ടീ​സ​യ​ച്ച​ത്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്ക​ളി​യെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​​ സി.​പി.​എം ത​ള്ളു​​മ്പോ​ഴും, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​ത്ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും വി​ന​യാ​കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ത്തി​നാ​ണ്​ ഇ​ത്​ തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി​യ​ത്. ഇ.​ഡി നീ​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത അ​ടി​യാ​യ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച അ​ഴി​മ​തി​യാ​രോ​പ​ണം കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഞെ​രു​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ വി​ഭ​വ​സ​മാ​ഹ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യു​ള്ള വി​ക​സ​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ക​പോ​ക്ക​ലാ​യി ക​ണ്ട്​ ഇ.​ഡി നീ​ക്ക​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ശ്ര​മം. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ജി​ല്ല നേ​താ​വ്​ എ. ​പ​ത്​​മ​കു​മാ​റ​ട​ക്കം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ സി.​പി.​എ​മ്മും സ​ർ​ക്കാ​റും, ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ യു​വ​തി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ‘ആ​ശ്വാ​സ’​ക്ക​ര പി​ടി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വീ​ണ്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ഖം വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ.​ഡി നോ​ട്ടി​സ്. ഇ.​ഡി​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യാ​ലും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ട​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​വും എ​ന്ന​ത്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ നോ​ട്ടീ​സി​നെ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    9.723 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ലി​ശ​ക്കാ​ണ് മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​ന്റെ പേ​രി​ല്‍ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​ത്​ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ്​ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട​ത്. 140 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കി​ഫ്​​ബി വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും ഇ​തി​നെ നേ​രി​ട്ട​ത്. ഈ ​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി ദേ​ശീ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ.​ഡി നോ​ട്ടി​സ്​ വ​ന്ന​തോ​ടെ, മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​ലെ ഗു​രു​ത​ര അ​ഴി​മ​തി​​​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പ​ണം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പോ​യ​തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​. അ​തേ​സ​മ​യം, കി​ഫ്ബി​ക്ക്​ നേ​രെ​യു​ള്ള നീ​ക്കം ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ക്ക​ളി​യും കേ​ര​ള വി​ക​സ​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ഹരജി പുതിയ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും

    കൊ​ച്ചി: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള കി​ഫ്ബി​ക്ക് വി​ദേ​ശ​ത്ത് മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ര​ജി പു​തി​യ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി എം.​ആ​ർ. ര​ഞ്ജി​ത് കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ 2020ൽ ​ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു ബെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ വി​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഒ​ഴി​വാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഷ​യം നി​ല​വി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വി​ട​ത്തെ വി​ഷ​യം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

