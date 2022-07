നവജാത ശിശുവിനെ തട്ടിയെടുത്തവരെ പാലക്കാട് നിന്ന് പിടികൂടി; കുഞ്ഞിനെ അമ്മക്ക് കൈമാറി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പാലക്കാട്: പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും നവജാതശിശുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘം പാലക്കാട് കൊടുവായൂരിൽ പിടിയിലായി. പൊള്ളാച്ചി സർക്കാർ ആശുപ​ത്രിയിൽ നിന്നാണ് നാലു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ തട്ടികൊണ്ടുപോയത്. സംഭവത്തിൽ കൊടുവായൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെ പൊള്ളാച്ചി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊടുവായൂർ കൊരങ്ങൻകോട് സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായവർ. പൊള്ളാച്ചി എസ്.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം എത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി മാതാവ് ദിവ്യ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് സംഘം കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തത്. കുഞ്ഞിനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറി. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതികൾ പൊള്ളാച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തേക്ക് പോയതായി കണ്ടത്. പാലക്കാട് റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിലെ സി.സി.ടി.വിയിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അറസ്റ്റിലായവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ, കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തത് എന്തിന്, സംഘത്തിൽ കൂടതൽ പേരുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല Show Full Article

News Summary -

Kidnappers arrested from Palakkad; The baby was handed over to the mother