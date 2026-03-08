1965ലെ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധത്തിലെ വീരനായകൻ കെ.ജി. ജോർജ് അന്തരിച്ചു

1965ലെ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധത്തിലെ വീരനായകൻ കെ.ജി. ജോർജ് അന്തരിച്ചുtext_fields
കോട്ടയം: 1965ലെ ഇന്ത്യ- പാക് യുദ്ധത്തിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയ ലാൻസ് ഹവിൽദാർ (റിട്ട.) കെ.ജി ജോർജ് അന്തരിച്ചു. 95 വയസായിരുന്നു. കോട്ടയത്തിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. പാകിസ്താനെതിരെയുള്ള 1965-ലെ യുദ്ധത്തിൽ ഡോഗ്ര റെജിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം പോരാടിയത്.
ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ കോർപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1911 ഫെബ്രുവരി 15ന് സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, കോർപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഇന്ത്യൻ സേനയിലെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയും 21-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തോടൊപ്പം മുന്നേറുകയും ചെയ്തു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീര സേവനത്തിന് രാജ്യ വീർ ചക്ര നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ സൈനിക ബഹുമതിയാണിത്.
