Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അഴിമതിക്കഥകൾ നാട്ടുകാർ അറിയേണ്ട; വിജിലൻസിലെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും രഹസ്യം, വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരായ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല
    Vigilance and Anti Corruption Bureau
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്‍റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിലെ (വി.എ.സി.ബി) ടി സെക്ഷൻ രേഖകളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽനിന്ന് വീണ്ടും ഒഴിവാക്കി. ടി സെക്ഷനിലേക്ക് കൈമാറുന്ന കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇനിമുതൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരായ കേസുകളുൾപ്പെടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഏതൊക്കെ രേഖകൾ രഹസ്യമാക്കി വെക്കണമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമിറക്കി.

    രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കേണ്ട പല ഫയലുകളും ഈ സെക്ഷനിലുണ്ടെന്നും അതിന്‍റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് വിവരാവകാശ നിയമ പരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ആഭ്യന്തര-വിജിലൻസ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ, രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളടക്കം വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽനിന്ന് മറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന ആക്ഷേപമുയർന്നു. വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ രഹസ്യ സെക്ഷനായ ടി സെക്ഷനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 2022ൽ നിയമ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയതോടെ ടി സെക്ഷൻ വീണ്ടും വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽനിന്ന് പുറത്തായി.

    പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെയും ടി സെക്ഷനെ നേരത്തേതന്നെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതൊക്കെ രേഖകൾ ടി സെക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതിനാൽ ഏത് ഫയലും ഇനി ടി സെക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി അതിന്‍റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കാനാകും. സർക്കാറിനും വിജിലൻസിനും താൽപര്യമില്ലാത്ത കേസുകളിൽ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിടാതിരിക്കാൻ ഈ പരിഷ്കരണം വഴി സാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Key Information at Vigilance Kept Secret Again; Details Will Not Be Disclosed Under the Right to Information Act
    Next Story
    X