Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:07 PM IST

    കേരളത്തിലെ മികച്ച സ്കൂളുകളെ തേടി കൈറ്റിന്റെ ‘ഹരിതവിദ്യാലയം 4.0’ ഡിസംബറിൽ; നവംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    കേരളത്തിലെ മികച്ച സ്കൂളുകളെ തേടി കൈറ്റിന്റെ 'ഹരിതവിദ്യാലയം 4.0' ഡിസംബറിൽ; നവംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​വ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ആ​ന്റ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഫോ​ർ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ (കൈ​റ്റ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​രി​ത​വി​ദ്യാ​ല​യം’​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യു​ടെ നാ​ലാം എ​ഡി​ഷ​ൻ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ 15ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. www.hv.kite.kerala.gov.in വ​ഴി​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന, പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​തു​ല്യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് സ്കൂ​ളു​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. 2010, 2017, 2022 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ ഈ ​നാ​ലാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ.

    ഹ​രി​ത വി​ദ്യാ​ല​യം മൂ​ന്നാം എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ​വ. എ​ച്ച് എ​സ് ഓ​ട​പ്പ​ള​ള​വും , മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ജി.​യു.​പി.​എ​സ്. പു​റ​ത്തൂ​രു​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് 100 സ്കൂ​ളു​ക​ളെ പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. ഈ ​സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വീ​ഡി​യോ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ കൈ​റ്റ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​നും യാ​ത്രാ​ചി​ല​വ്, താ​മ​സം എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​മാ​യി പ​ര​മാ​വ​ധി 20,000 രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​പ്രേ​ക്ഷ​ണം ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ കൈ​റ്റ് വി​ക്ടേ​ഴ്സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ത്ത് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ന്റ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് കൈ​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ. കെ. ​അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു. ഷോ​യു​ടെ സ​ർ​ക്കു​ല​റും മു​ൻ എ​ഡി​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വീ​ഡി​യോ​ക​ളും www.hv.kite.kerala.gov.in പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:SchoolskiteHaritha vidyalayamLatest NewsKerala
    News Summary - Kerala’s school reality show ‘Haritha Vidyalayam’ to return in December
