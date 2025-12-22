Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:02 PM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് കേരളത്തി​ന്‍റെ കത്ത്​

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് കേരളത്തി​ന്‍റെ കത്ത്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലെ താ​ള​പ്പി​ഴ​ക​ളും പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ളും അ​ക്ക​മി​ട്ട് നി​ര​ത്തി എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ക​ത്ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ചീ​ഫ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്‌ ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്‌. ക​​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 24 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് പു​റ​ത്താ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    തി​രു​വ​ല്ല മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ നി​ല​വി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ മാ​ത്യു ടി. ​തോ​മ​സും കു​ടും​ബ​വും ഒ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ രാ​ജാ​ജി മാ​ത്യു​വും കു​ടും​ബ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി രാ​മ​ൻ ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ​യും കു​ടും​ബ​വും അ​ട​ക്കം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്. 2025ലെ ​സ്പെ​ഷ​ൽ സ​മ്മ​റി റി​വി​ഷ​ന് (എ​സ്.​എ​സ്.​ആ​ർ) ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 2.78 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. ഇ​വ​രി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. 2025ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ വ​ഴി എ​ല്ലാ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഫോ​മു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം.

    2002ൽ 18 ​വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് യോ​ഗ്യ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ശേ​ഷം നി​ല​വി​ലു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യി (ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യി) മാ​പ്പ് ചെ​യ്യ​ണം. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മാ​പ്പ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ബൂ​ത്ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ണം. സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പി​ഴ​വി​ല്ലാ​ത്ത വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യെ​ങ്കി​ലും നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗ്യ​രാ​യ എ​ല്ലാ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ന്നു.

