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    പൊലീസിലെ അഭിരുചി പരീക്ഷ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം: ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ്

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    പൊലീസിലെ അഭിരുചി പരീക്ഷ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം: ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ്
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    തിരുവനന്തപുരം: ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലും നിയമനത്തിനുള്ള പൊലീസിലെ അഭിരുചി പരീക്ഷ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം. പരീക്ഷ നടത്താതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവിറക്കി. ഭരണാനൂലികളായ പൊലിസുകാരെ തിരുകി കയറ്റാനെന്നാണ് ആക്ഷേപം. തുടർന്ന് ഐ.ജിമാരും എസ്.പിമാരും പ്രതിഷേധവുമായി രം​ഗത്തുവന്നു. സമ്മർദം മറികടന്ന് പരീക്ഷ നടത്തിയത് വിജിലൻസിൽ മാത്രമാണ്.

    ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്കും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും അന്വേഷണ മികവുള്ള ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ ഏഴ് വർഷമായി നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ, പരീക്ഷ നടത്താതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണാനുകൂലികളായ പൊലീസുകാരെ തിരുകി കയറ്റാനെന്നാണ് ആരോപണം. ഇന്റലിജൻസിലും പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടില്ല. 30ന് നടത്താനാണ് മേധാവിയുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ, പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമ്മർദമുണ്ട്. സമ്മർദം മറികടന്ന് പരീക്ഷ നടത്തിയത് വിജിലൻസിൽ മാത്രമാണ്.

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    News Summary - Crime Branch Transfers Without Aptitude Test
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