Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവേനൽമഴ ശക്തമാകുന്നു;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 May 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 7:56 AM IST

    വേനൽമഴ ശക്തമാകുന്നു; വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത; പത്തനംതിട്ടയിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് സൂചിക അപകടകരമായ നിലയിൽ
    rain madhyamam
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വേനൽമഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലെ ചക്രവാതചുഴി മുതൽ മധ്യപ്രദേശ് വരെ നീളുന്ന ന്യൂനമർദപാത്തിയുടെ സ്വാധീനഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നത്. ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് നിലവിലുണ്ട്.

    അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. തിങ്കളാഴ്ച കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കേരള തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില സമയങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ വീശിയേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

    മഴ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ അൾട്രാവയലറ്റ് സൂചികയിലെ വർധന ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ യു.വി ഇൻഡക്സ് പത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് 11-ലേക്ക് എത്തിയാൽ ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. നിലവിൽ കൊല്ലം (09), ആലപ്പുഴ (08), മലപ്പുറം (08) ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നിലനിൽക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:summer rainWeather alertKerala MansoonKerala Rain
    News Summary - Kerala: Yellow Alert as Summer Rain, Thunderstorms Intensify
    Similar News
    Next Story
    X