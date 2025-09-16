Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 12:10 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 12:10 AM IST

    കേരള സർവകലാശാല: സിൻഡിക്കേറ്റംഗങ്ങളുടെ മുറിയിൽ കയറിയുള്ള ‘ഭരണം’ തടഞ്ഞ്​ വി.സി

    Kerala University
    camera_altകേരള സർവകലാശാല

    തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാലയിൽ സിൻഡി​ക്കേറ്റ്​ മുറിയിൽ കയറിയുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റംഗങ്ങളുടെ ‘ഭരണം’ തടഞ്ഞ് വൈസ്​ ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ.

    സിൻഡിക്കേറ്റ്​ യോഗത്തിനും സ്ഥിരംസമിതി യോഗങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ഇനി മുറി അനുവദിക്കൂവെന്ന് വി.സിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം രജിസ്​ട്രാർ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. സിൻഡിക്കേറ്റുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ്​ സർക്കുലർ.

    മറ്റ്​ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ്​ മുറി അനുവദിക്കാൻ വൈസ്​ ചാൻസലറുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ പതിവ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റികളും ഉപസമിതി യോഗങ്ങളും ഡീൻസ് റൂമിലോ, ഐ.ക്യു.എ.സി കോൺഫറൻസ് ഹാളിലോ ചേരാമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    യോഗങ്ങൾ ചേരാതിരിക്കുമ്പോഴും സിൻഡിക്കേറ്റംഗങ്ങൾ മിക്ക ദിവസവും ഈ മുറി ഉപയോഗിക്കുന്നതായും വനിതകൾ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതായും വഴങ്ങാത്തവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

    Kerala Govt Kerala University Syndicate members Dr Mohanan Kunnummal
    News Summary - Kerala VC declare new ruling for entering syndicate members' room
