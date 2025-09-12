Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:02 PM IST

    എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നഗരനയം അനിവാര്യം -മുഖ്യമന്ത്രി

    കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിന്​ കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം
    എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നഗരനയം അനിവാര്യം -മുഖ്യമന്ത്രി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: വ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ഗ​ര​വ​ത്​​ക​ര​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ വ്യ​ക്ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വും എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ ന​ഗ​ര​ന​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘കേ​ര​ള അ​ർ​ബ​ൻ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2025’ കൊ​ച്ചി ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ഹ​യാ​ത്ത് ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ലോ​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ ചെ​റു​തെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യി​ൽ കേ​ര​ളം മു​ന്നി​ലാ​ണ്. 2035ഓ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ന​ഗ​ര​ജ​ന​സം​ഖ്യ​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ന​ഗ​ര​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ഒ​ട്ടേ​റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ ബ​ന്ധം, സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം, വി​ശാ​ല തീ​ര​ദേ​ശം, ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ന​ഗ​ര​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നും ക​ഴി​യ​ണം.

    അ​തി​നാ​ണ് ന​വ​കേ​ര​ളം എ​ന്ന ആ​ശ​യം സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ച​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, പാ​ർ​പ്പി​ട ല​ഭ്യ​ത, ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖം, കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ, വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ എ​ന്നി​വ ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ന്നം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ടി​ന്‍റെ താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലെ വി​ക​സ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ, ന​ഗ​ര​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മ​നോ​ഹ​ര്‍ലാ​ല്‍ ഖ​ട്ട​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ സ​മ​ഗ്ര ന​ഗ​ര​ന​യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തെ കോ​ണ്‍ക്ലേ​വി​ൽ 36 സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 295 പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

