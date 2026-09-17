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    ഇ​നി ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്ല; അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച എ​ട്ടെ​ണ്ണം എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി

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    ഇ​നി ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്ല; അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച എ​ട്ടെ​ണ്ണം എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച എ​ട്ട്​ ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ (എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി) എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ക്കി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ 100 ദി​ന ക​ർ​മ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    മ​ല​പ്പു​റം കി​ഴി​ശ്ശേ​രി ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ മേ​ൽ​മു​റി എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി, അ​രീ​ക്കോ​ട് ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​രി​മം​ഗ​ലം എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി, താ​നൂ​ർ ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ളം​തു​രു​ത്തി എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി, വ​ണ്ടൂ​ർ ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​രി​മ​ണ​ൽ എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി, മ​ഞ്ചേ​രി ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​രി​കു​ളം എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ലൂ​ർ എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി, ഇ​ടു​ക്കി അ​ടി​മാ​ലി ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​റ​ത്തി​ക്കു​ടി എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി, ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ലാ​ങ്കി എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇതിന്റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ല​പ്പു​റം കി​ഴി​ശ്ശേ​രി മേ​ൽ​മു​റി എം.​ജി.​എ​ൽ.​സി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന്​ മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

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    News Summary - Kerala Upgrades Last 8 Single-Teacher Schools to LP Schools
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