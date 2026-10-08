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    സർവകലാശാല ഭൂമി: അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തൽ ഇന്ന്​ പൂർത്തിയാകും

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    സർവകലാശാല ഭൂമി: അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തൽ ഇന്ന്​ പൂർത്തിയാകും
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ.​കെ.​ജി പ​ഠ​ന​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​യി ഭൂ​മി കൈ​യേ​റി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഭൂ​മി അ​ള​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്ത് കാ​ടും പ​ട​ലും മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റേ​ണ്ട​തി​നാ​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ള​വും മ​റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പ് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റും.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ത​ഹ​സീ​ൽ​ദാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ള​വ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​സം 15നു​ള്ളി​ൽ ഭൂ​മി അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. സേ​വ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്. ശ​ശി​കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ർ​ജി​യി​ലാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    അ​തേ സ​മ​യം ര​ണ്ടു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭൂ​മി ഒ​രു സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റി​ൽ ആ​യ​തി​നാ​ൽ എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ഭൂ​മി​കൂ​ടി അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട ഭൂ​മി​യു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​രം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. 1977ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി​യാ​ണ് എ.​കെ.​ജി പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം തു​ട​ങ്ങാ​തെ, അ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ച​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ഭൂ​മി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഹ​ർ​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം.

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    News Summary - kerala university land measurement
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