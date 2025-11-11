Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 12:05 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 12:05 AM IST

    ‘കേരള’ സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിലെ ‘ഗവേഷണ വിവാദം’ സിൻഡിക്കേറ്റിന്​ വിട്ട്​ വി.സി

    kerala university cast row, vc hands over the issue to syndicate to consider
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സം​സ്കൃ​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ‘ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​വാ​ദം’ വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ടു. ജാ​തി അ​ധി​ക്ഷേ​പം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി.​സി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യും ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് സം​സ്‌​കൃ​ത​ത്തി​ൽ പി.​എ​ച്ച്.​ഡി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ച വ​കു​പ്പ്​ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും പ്ര​ബ​ന്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ക​രു​ടെ​യും ഓ​പ​ൺ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ്​ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ട​ത്.

    പി.​എ​ച്ച്.​ഡി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഓ​പ​ൺ ഡി​ഫ​ൻ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡീ​നും വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും വി.​സി​ക്ക് യു​ക്ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ കു​റി​പ്പും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ​കു​പ്പ്​ മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സി.​എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​രി ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​പി​ൻ വി​ജ​യ​നെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന ജാ​തി അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വ​കു​പ്പ്​ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​തേ വ​കു​പ്പ്​ മേ​ധാ​വി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​ര​ത്തെ എം.​ഫി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഓ​പ​ൺ ഡി​ഫ​ൻ​സി​ൽ ക​യ​റി ഗ​വേ​ഷ​ക​ന്​ സം​സ്കൃ​തം അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച മേ​ധാ​വി ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി.​സി​ക്ക്​ ക​ത്തും ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ത​ല​പ്പ​ത്തു​ള്ള ചി​ല​രു​ടെ ഒ​ത്താ​​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി അ​നു​കൂ​ലി​യാ​യ അ​ധ്യാ​പി​ക ഗ​വേ​ഷ​ക​നെ​തി​രാ​യ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജാ​തി പീ​ഡ​നം നേ​രി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു വി.​സി​യോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ വി.​സി ര​ജി​സ്ട്രാ​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജാ​തി അ​ധി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്​ ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ വ​കു​പ്പ്​ മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സി.​എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വി​ജ​യ​കു​മാ​രി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്​ വി​ല​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

