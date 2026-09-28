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    ‘കൃഷി ചെയ്താൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക്! രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ’-മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ്‌

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    ‘കൃഷി ചെയ്താൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക്! രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ’-മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ്‌
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    തിരുവനന്തപുരം: കാർഷിക മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ്‌. കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകുന്ന പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും അത് നിലവിൽ വരുത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തെ കുളത്തൂരിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പഠനത്തോടൊപ്പംതന്നെ കൃഷിയിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളെ ആകർഷിക്കാനും പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് പ്രധാനമായും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാർഷിക പദ്ധതികൾ വൻ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വർഷം പുതുതായി അഞ്ഞൂറ് സ്‌കൂളുകളിൽ കതിർ കാർഷിക ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അധ്യായന വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും കതിർ ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാണ്. സ്‌കൂളിന് പുറമേ, വിദ്യാർഥികളുടെ വീടുകളിലും കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി. ഇതിനായി ഓരോ സ്‌കൂളിനും പതിനായിരം രൂപവീതം നൽകുമെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കതിർ സഞ്ചാരവും കതിർ മാർക്കറ്റുമുണ്ടാകുമെന്നും ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    വിദ്യാർഥികളെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്കും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 'കതിര്' (കേരള അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഫോർ റൂറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്) പദ്ധതിക്ക് ജൂൺ 5ന് തുടക്കമിട്ടത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള കാർഷിക ഹരിത പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കതിര് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

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    News Summary - Kerala to Introduce Grace Marks for Students Engaged in Farming
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