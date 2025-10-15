Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:13 PM IST

    വ്യവസായ മുന്നേറ്റത്തിന്‌ കരുത്തേകാൻ പുതുനീക്കം

    പി. ​രാ​ജീ​വ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന ന​യം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ന​യം, ഹൈ​ടെ​ക് ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക്, ഇ.​എ​സ്.​ജി ന​യം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്‌ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന നാ​ല് ഉ​പ​മേ​ഖ​ലാ ന​യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്‌ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ​ക സൗ​ഹൃ​ദ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ.​എ​സ്.​ജി ന​യം രാ​ജ്യ​ത്താ​ദ്യം

    ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത, സു​സ്ഥി​ര വ്യ​വ​സാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നു​ന്ന ഇ.​എ​സ്.​ജി ന​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്‌ കേ​ര​ളം. പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ഇ​ണ​ങ്ങു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ.​എ​സ്.​ജി ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​കു​തി ഇ​ള​വ്, സ​ബ്സി​ഡി​ക​ൾ, വാ​യ്പ ഇ​ള​വു​ക​ൾ, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് ഇ​ൻ​കു​ബേ​ഷ​ൻ, ഡി.​പി.​ആ​ർ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഇ.​എ​സ്.​ജി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട്‌ മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ 100 ശ​ത​മാ​നം മ​ട​ക്കി​ന​ൽ​കും.

    ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന ന​യം

    ക​യ​റ്റു​മ​തി ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഗോ​ള​പ​ര​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്‌ ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന ന​യം. 2027-28ല്‍ ​ക​യ​റ്റു​മ​തി 20 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ന​യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    കേ​ര​ളം ലോ​ജി​സ്‌​റ്റി​ക്‌​സ്‌ ഹ​ബ്ബാ​കും

    വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​കൂ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​ള്‍ട്ടി​മോ​ഡ​ല്‍ ലോ​ജി​സ്‌​റ്റി​ക്‌​സ്‌ ഹ​ബ്ബാ​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്‌ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്‌ പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളു​ടെ ശൃം​ഖ​ല സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്‌ ചെ​ല​വ് ജി.​എ​സ്.​ഡി.​പി​യു​ടെ 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ താ​ഴെ​യാ​ക്കും.

    കേ​ര​ള ഹൈ​ടെ​ക് ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് 2025

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​നം, ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഊ​ന്നി​യു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വ്യ​വ​സാ​യ​വ​ത്‌​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള ഹൈ​ടെ​ക് ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് ന​യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സി​സ്റ്റം ഡി​സൈ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്‌ മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ്, ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ​സ്, എ​യ്റോ​സ്പേ​സ്, ഡി​ഫ​ൻ​സ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, നാ​നോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ഗോ​ള വ​ള​ർ​ച്ചാ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ന​യം പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    വ്യ​വ​സാ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഷ്, കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി എം.​ഡി പി. ​വി​ഷ്ണു​രാ​ജ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കി​ൻ​ഫ്ര എം.​ഡി സ​ന്തോ​ഷ് കോ​ശി തോ​മ​സ്, കെ-​ബി​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ എ​സ്. സൂ​ര​ജ് എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Kerala to implement new export, logistics policies, high tech framework, and much more
