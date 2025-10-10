Begin typing your search above and press return to search.
    ടൂറിസത്തിന് 800 കോടിയുടെ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ച് കേരളം

    മു​ഴു​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് ബീ​ച്ചി​ന് 150 കോ​ടി, ഫോ​ര്‍ട്ട് കൊ​ച്ചി​ക്ക് 100 കോ​ടി,കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​രോ​വ​രം ബ​യോ​പാ​ര്‍ക്കി​ന് 50 കോ​ടി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍
    ന്യൂ​ഡ​ല്‍ഹി: വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 800 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ലേ​റെ മു​ത​ല്‍മു​ട​ക്കു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് കേ​ര​ളം. ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഡ്രൈ​വ് ഇ​ന്‍ ബീ​ച്ചാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​ഴു​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് ബീ​ച്ചി​ന് 150 കോ​ടി രൂ​പ, ഫോ​ര്‍ട്ട് കൊ​ച്ചി​ക്ക് 100 കോ​ടി,കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​രോ​വ​രം ബ​യോ​പാ​ര്‍ക്കി​ന് 50 കോ​ടി രൂ​പ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍.

    കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി​യി​ല്‍ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ടൂ​റി​സം വി​ല്ലേ​ജ് 50 കോ​ടി, കോ​വ​ളം, കാ​പ്പി​ല്‍ ബീ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം, വേ​ങ്ങാ​ട് ടൂ​റി​സം വി​ല്ലേ​ജ് പ​ദ്ധ​തി, കൊ​ച്ചി ക്രൂ​യി​സ് ടെ​ര്‍മി​ന​ല്‍, കൊ​ല്ലം പോ​ര്‍ട്ട് ക്രൂ​യി​സ് എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. ബേ​പ്പൂ​രി​ല്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് വാ​ട്ട​ര്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വും അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു​ണ്ടെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പി.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഗ​ജേ​ന്ദ്ര സി​ങ് ഷെ​ഖാ​വ​ത്തു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​തി​ന​കം 374 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ആ​റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​നോ​ട് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ചി​റ്റ​മ്മ ന​യം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം ത​നി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി റി​യാ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

