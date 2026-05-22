    date_range 22 May 2026 6:45 AM IST
    date_range 22 May 2026 6:45 AM IST

    സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഇന്ന്​; തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും എ.സി. മൊയ്തീനും മത്സരിക്കും

    തി​രു​​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 16ാം കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ സ്പീ​ക്ക​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്ന്​ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്ന്​ എ.​സി മൊ​യ്തീ​നു​മാ​ണ്​ സ്പീ​ക്ക​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബി.​ബി. ഗോ​പ​കു​മാ​റാ​ണ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. സ​ഭ​യി​ൽ 102 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്പീ​ക്ക​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ സ​ഭ സ​മ്മേ​ളി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ​പ്രോ ​ടെം സ്പീ​ക്ക​ർ ജി. ​സു​ധാ​ക​​ര​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ര​ഹ​സ്യ​ബാ​ല​റ്റ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്.

    സ്പീ​ക്ക​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ സ​ഭാ​സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി 29നാ​ണ്​ സ​ഭ ഇ​നി ചേ​രു​ക. ജൂ​ൺ ര​ണ്ടി​നാ​ണ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ നി​ന്ന് ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്മാ​നാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക.

    News Summary - Kerala Speaker Poll Friday; UDF Eyes Win
