    14 Sept 2025 11:05 PM IST
    14 Sept 2025 11:05 PM IST

    കേരളത്തിലെ എസ്.ഐ.ആർ: ലക്ഷക്കണക്കിന്​ പേർ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടിവരും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​മ​ഗ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ക ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ പേ​ർ​ക്ക്. 2025ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള 2.78 കോ​ടി പേ​രും തു​ട​ർ​ന്നും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യ​ണം. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 2.24 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    2025ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 53.25 ല​ക്ഷം പേ​ർ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ ഷെ​ഡ്യൂ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച പൂ​ർ​ണ ചി​ത്രം ല​ഭി​ക്കൂ.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും.

    2002ൽ ​പു​തു​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ (സി.​ഇ.​ഒ) പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ (www.ceo.kerala.gov.in) അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 1995, 1993, 1987-89, 1983-84 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​യി ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ​യും എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തും.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. പി​ന്നീ​ട് ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും കേ​ട്ട ശേ​ഷം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

