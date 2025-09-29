‘എസ്.ഐ.ആർ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പൊടിതട്ടിയെടുക്കാൻ’: കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ സംയുക്ത പ്രമേയത്തിന്റെ പൂർണരൂപംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ വോട്ടർപട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ (എസ്.ഐ.ആർ) കേരളാ നിയമസഭ സംയുക്ത പ്രമേയം പാസാക്കി. ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ പിന്തുണച്ചു.
പൗരത്വത്തെ മതാധിഷ്ഠിതമാക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പൊടിതട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നവര് എസ്.ഐ.ആറിനെ ഏതുവിധമാവും ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് സംയുക്ത പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മൗലികാവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികളില് നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് സുതാര്യമായി വോട്ടര്പട്ടിക പുതുക്കല് നടത്തണമെന്ന് നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
എസ്.ഐ.ആറിനെതിരായ പ്രമേയത്തിന്റെ പൂർണരൂപം
വോട്ടര് പട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ നീക്കം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയുള്ള നടപ്പാക്കലാണെന്ന ആശങ്ക വ്യാപകമാണ്. ബിഹാറില് നടന്ന എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയ ഇത്തരം ആശങ്കകളെ ശരിവെക്കുന്നതുമാണ്. പുറന്തള്ളലിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ബിഹാര് വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് കാണുന്നത്. വോട്ടര്പട്ടികയില് നിന്നും യുക്തിരഹിതമായ ഒഴിവാക്കലാണ് ബീഹാറില് നടന്നത്. അതേ രീതിയാണ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തില് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന സംശയവും രാജ്യവ്യാപകമായി നിലവിലുണ്ട്.
ബിഹാര് എസ്.ഐ.ആർ പ്രക്രിയയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയില് ഇരിക്കെത്തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതില്ക്കല് നില്ക്കുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാള് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കൂടി തിടുക്കപ്പെട്ട് ഇതേ പ്രക്രിയ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ നിഷ്കളങ്കമായി കാണാന് കഴിയില്ല. ദീര്ഘകാല തയാറെടുപ്പും കൂടിയാലോചനയും ആവശ്യമായ എസ്.ഐ.ആർ പോലുള്ള പ്രക്രിയ ഇത്തരത്തില് തിടുക്കത്തില് നടത്തുന്നത് ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനാണെന്ന ഭയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.
കേരളത്തില് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുതന്നെ നടക്കാനിരിക്കയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാലുടന് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് തിടുക്കപ്പെട്ട് എസ്.ഐ.ആർ നടത്തുന്നത് ദുരുദ്ദേശ്യപരമാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് 2002ലാണ് കേരളത്തില് വോട്ടര് പട്ടികയുടെ തീവ്ര പുനഃപരിശോധന നടന്നത്. ഇപ്പോള് പുനഃപരിശോധന നടത്തുന്നത് 2002 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നതും അശാസ്ത്രീയമാണ്.
1987നു ശേഷം ജനിച്ചവര് അവരുടെ പിതാവിന്റെയോ മാതാവിന്റെയോ പൗരത്വരേഖ കൂടി നല്കിയാലേ വോട്ടറാകു എന്ന എസ്.ഐ.ആറിലെ നിബന്ധന നമ്മുടെ പ്രായപൂര്ത്തി വോട്ടവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന തിരുമാനമാണ്. 2003നു ശേഷം ജനിച്ചവര് പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും പൗരത്വരേഖകള് സമര്പ്പിച്ചാല് മാത്രമേ വോട്ടറാവൂ എന്നും നിഷ്കര്ഷയുണ്ട്. രേഖകളില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത്, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 326 പൗരന്മാര്ക്ക് ഉറപ്പുനല്കുന്ന സാര്വത്രിക വോട്ടവകാശത്തിന്റെ പൂര്ണമായ ലംഘനമാണ്.
സമൂഹത്തിലെ പാര്ശ്വവല്കൃത വിഭാഗങ്ങളില് ഉള്ളവരാണ് എസ്.ഐ.ആറിലെ ഇത്തരം നിബന്ധനകള് മൂലം വോട്ടവകാശത്തില് നിന്നും പുറത്താവുകയെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ പഠനങ്ങള് കാണിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങള്, പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങൾ, സ്ത്രീകള്, ദരിദ്രകുടുംബങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ് ഇതില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉള്പ്പെടുക. വോട്ടര് പട്ടികയിലുള്ള പ്രവാസി വോട്ടര്മാരുടെ വോട്ടവകാശം തുടര്ന്നും നിലനിര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്.
പൗരത്വത്തെ മതാധിഷ്ഠിതമാക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പൊടിതട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നവര് എസ്.ഐ.ആറിനെ ഏതുവിധമാവും ഉപയോഗിക്കുക എന്നതും ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. മൗലികാവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികളില് നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് സുതാര്യമായി വോട്ടര്പ്പട്ടിക പുതുക്കല് നടത്തണം എന്ന് ഈ നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
