Madhyamam
    Kerala
    date_range 15 Sept 2025 9:17 AM IST
    ജപ്തി വിരുദ്ധ ബിൽ; ചർച്ചയായി സഹ. ബാങ്കുകളുടെ പുതിയ ജപ്തി അധികാരവും

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​നം
    ജപ്തി വിരുദ്ധ ബിൽ; ചർച്ചയായി സഹ. ബാങ്കുകളുടെ പുതിയ ജപ്തി അധികാരവും
    കൊ​ച്ചി: ജ​പ്തി വി​രു​ദ്ധ ബി​ല്ല്​ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ നേ​രി​ട്ട്​ ജ​പ്തി ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ന്നു. കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക്കാ​രു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ജ​പ്തി ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 36 (എ) ​നി​യ​മം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​നം​. സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട്​ ജ​പ്തി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക്​ കോ​ട​തി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭ്യ​മാ​യ​തി​നു​​ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ജ​പ്തി വി​രു​ദ്ധ ക​ര​ട്​ ബി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്.

    2024 ജൂ​ൺ ഏ​ഴി​ന്​ 56 വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പു​തി​യ​താ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ കൈ​വ​ന്ന അ​ധി​കാ​രം പ്രാ​ഥ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ജ​പ്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സെ​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ല​ട​ക്കം തീ​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു​ കാ​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കാ​ട്ടു​ക​യും നി​ർ​ദേ​ശം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ​ ത​ട​സ്സം ഇ​ല്ലാ​താ​യി.

    വാ​യ്പ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തു​ക തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നാ​വാ​തെ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കു​ന്ന രീ​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നേ​രി​ട്ട്​ ജ​പ്തി​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന ​നി​യ​മം സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു വ​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്ത് ജ​പ്തി ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കോ​ട​തി​യു​ടെ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യോ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക്കാ​ര​ന്​ നോ​ട്ടീ​സ്, തി​രി​ച്ച​ട​വ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ന്ധി സം​ഭാ​ഷ​ണം, ആ​ർ​ബി​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ഉ​ത്ത​ര​വ്​​ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ​യ​ട​ക്കം അ​നു​മ​തി​യും ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തൊ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ നേ​രി​ട്ട്​ ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി.

    1968 ലെ ​നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്താ​ണ് 2024 ലെ ​നി​കു​തി വ​സൂ​ലാ​ക്ക​ൽ (ഭേ​ദ​ഗ​തി ) ബി​ൽ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്​​ 25000 രൂ​പ വ​രെ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ർ, അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി, പ​ത്ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ധ​ന മ​ന്ത്രി, ഇ​രു​പ​ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഇ​രു​പ​ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നീ അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​യു​വാ​നും ഗ​ഡു​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി സാ​വ​കാ​ശം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​നും ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ മ​റ്റ്​ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ജ​പ്തി ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​ത്തിന് ത​ട​യി​ടാ​ൻ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​നു​മാ​കി​ല്ല.

