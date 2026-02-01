കേരളത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് -വി.ഡി. സതീശൻ

കേരളത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് -വി.ഡി. സതീശൻtext_fields
ആലുവ: കേരളത്തെ വർഗീയമായി വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർത്ത് തോൽപിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. കേരള അറബിക് മുൻഷീസ് അസോസിയേഷൻ 74-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പാണക്കാട് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക അവാർഡ് കെ.എ.എം.എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് എ.എ. ജാഫറും ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. തമീമുദ്ദീനും സമർപ്പിച്ചു.
സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഇ.ഐ. സിറാജ് മദനി, സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ പി.എ. അബ്ദുൽ നാസർ, അനസ് എം. അഷറഫ്, കെ.എസ്. യാസിർ, എച്ച്. അബ്ബാസ്, ജില്ല ഭാരവാഹികളായ ടി.എ. മുഹമ്മദ് ശാഫി, പി.എ. ഖമറുദ്ദീൻ, കെ.എ. അയ്യൂബ്, പി.എ. സുൽഫിക്കർ, സി.എ. അജ്മൽ, എം.ടി. ഷമീം പാലക്കാട് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
