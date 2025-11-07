Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:43 PM IST

    ശാസ്ത്ര കൗതുകത്തിന് പാലക്കാട്ട് മിഴിതുറന്നു

    ശാസ്ത്ര കൗതുകത്തിന് പാലക്കാട്ട് മിഴിതുറന്നു
    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​യും സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ 

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: നാ​ലു ദി​വ​സ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്‌​കൂ​ൾ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് തു​ട​ക്കം. 57ാമ​ത് മേ​ള​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വേ​ദി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ലെ ഏ​കീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും മ​ന്ത്രി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന ചൊ​ല്ല​ണം. ചി​ല മ​ത​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു മാ​ത്രം അ​ത് പാ​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ഗാ​നം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ, ശാ​സ്ത്ര ചി​ന്ത​യു​ള്ള, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച ഇ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:school science fest
    News Summary - Kerala School Science Fest Begins at Palakkad
